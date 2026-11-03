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¡Emir consigue liberar a Reyhan! Una grabación demuestra que no secuestró a Zeynep

Cuando todo parecía perdido, Emir logra que Reyhan quede en libertad a la espera de juicio gracias a una prueba decisiva. Sin embargo, ninguno de los dos sospecha que la madre y el tío de Zeynep están detrás de la desaparición de la pequeña.

¡Emir consigue liberar a Reyhan! Una grabación demuestra que no secuestró a Zeynep

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Reyhan acaba en el calabozo después de que la madre de Zeynep la denuncie por el supuesto secuestro de su hija. Lo que la esposa de Emir desconoce es que Cemre está detrás de todo. La joven ha pagado una importante suma de dinero a la madre de la niña para que extorsione a Reyhan.

La sobrina de Hikmet, pese a estar detenida, solo piensa en la pequeña y en su bienestar. "Protégela, Dios mío. No la abandones", suplica entre lágrimas.

Reyhan es detenida y acaba en un calabozo

Emir y su tío Kemal acuden a comisaría para ayudar a Reyhan. El hijo de Cavidan habla con la madre de Zeynep para averiguar qué relación tiene con su esposa. La mujer asegura que no la conocía de antes y que se encontró con ella en el parque, donde le suplicó que no se llevara a su hija. Sin embargo, según su versión, Reyhan no quiso escucharla y se marchó con la pequeña sin su consentimiento. "No sé cómo engañó a mi hija, con dinero o quién sabe", afirma entre lágrimas.

La madre de Zeynep no cambia su versión: asegura que Reyhan secuestró a su hija

Emir visita a Reyhan en el calabozo. Su esposa, muy preocupada por Zeynep, le explica que lo único que hizo fue ayudarla porque estaba desamparada. "Estaba sufriendo. Su madrastra la estaba maltratando", le asegura.

Además, Reyhan insiste en que la madre de la niña no es de fiar y le cuenta que la amenazó con acudir a la prensa si no le entregaba el dinero que le exigía. "He visto la cara de maldad de esa mujer. Esa mujer no quiere a Zeynep", le advierte. Sin embargo, a Emir le cuesta creer su versión y le recomienda que cuente todo lo sucedido a la policía para intentar demostrar su inocencia.

Mientras tanto, Zeynep permanece retenida en una vieja casa por su tío. La pequeña le suplica que la deje salir, pero él se niega. Tanto su madre como su tío están dispuestos a mantenerla encerrada para conseguir dinero por su rescate.

Zeynep es secuestrada por su propio tío

Más tarde, Emir regresa al calabozo para visitar a Reyhan. Arrepentido de haber dudado de ella, se interesa por su estado y le pregunta por qué ha rechazado la comida que le ha enviado. La joven, sin embargo, solo quiere saber si hay noticias de Zeynep. Su marido le explica que la policía continúa buscándola y trata de tranquilizarla. "Te prometo que todo saldrá bien. Primero te sacaremos de aquí y luego la encontraremos", le asegura.

Reyhan necesita saber si su esposo cree en ella y se lo pregunta directamente. Esta vez, Emir no duda en responderle que sí.

Emir está dispuesto a luchar por Reyhan

Finalmente, Reyhan queda en libertad a la espera de que se celebre el juicio, mientras Zeynep continúa desaparecida. Emir consigue que su esposa salga de prisión tras presentar al fiscal una grabación en la que se ve claramente que la pequeña no fue secuestrada por Reyhan, sino por un hombre. Lo que ninguno de los dos imagina es que detrás del rapto están la propia madre de Zeynep y su tío, dispuestos a todo para conseguir dinero.

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