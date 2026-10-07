Emir descubre la verdad sobre Mehmet y se arrepiente de haber dudado de Reyhan

Reyhan sorprende a Emir con su diario y le pide que se lo devuelva. "Escribo mis cosas personales", le dice intentando hacerle entrar en razón.

Al hijo de Cavidan le preocupa que su esposa esté en el pueblo para estar cerca de Mehmet. Cree que Reyhan no puede dejar de pensar en su amigo, mientras ella desea contarle la verdad: se casó con él por la promesa que le hizo a su tío Hikmet al descubrir que le quedaban pocos meses de vida.

Emir lo ve todo perdido en su relación con Reyhan y está decidido a regresar a Estambul. Está convencido de que su mujer no siente nada por él y que el verdadero motivo por el que quiere quedarse en el pueblo es Mehmet. Reyhan, por su parte, no entiende por qué su esposo está tan resentido con ella y piensa que puede deberse a que no le ha dejado leer su diario personal.

Pero sus planes se van al traste cuando llega a casa de su tía Mocader una amiga íntima de Reyhan, Özlem. La joven está embarazada y se pone de parto allí mismo. Es entonces cuando Emir descubre que el padre del bebé es Mehmet y se da cuenta de que sus celos eran completamente infundados.

Finalmente, la amiga de Reyhan da a luz a una niña y ella se la enseña a Emir. "¿No te parece un milagro? Es una preciosidad", le dice. Emir contempla a su mujer con admiración. Reyhan ha ayudado a su amiga a dar a luz en casa de su tía Mocader y él comprende, una vez más, que la ha juzgado injustamente.