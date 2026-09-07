El compromiso

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Gül Arcan es Cavidan Tarhun

Cavidan, la madre de Emir, Kemal y Suna dispuesta a todo por proteger el apellido Tarhun

Cavidan no está dispuesta a permitir que nadie ponga en peligro el prestigio de su familia. Su rechazo hacia Reyhan marcará buena parte de la historia.

Cavidan, la madre de Emir, Kemal y Suna dispuesta a todo por proteger el apellido Tarhun

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Cavidan Tarhun es la madre de Emir, Kemal y Suna. Es una mujer fuerte, ambiciosa y muy preocupada por la imagen de su familia. Convencida de que Reyhan no pertenece al mundo de los Tarhun por su origen humilde, hará todo lo posible para impedir que su relación con Emir prospere.

Obsesionada con mantener intacto el prestigio del apellido Tarhun, no duda en manipular las situaciones a su favor para conseguir lo que quiere. Su carácter controlador y su firme oposición a Reyhan la convierten en uno de los mayores obstáculos a los que tendrá que enfrentarse la joven.

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