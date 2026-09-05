El compromiso

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Cemre, la gran rival de Reyhan que luchará por conquistar a Emir

La mejor amiga de Emir está decidida a impedir que Reyhan ocupe un lugar en su vida. Su obsesión por él la llevará a cruzar todos los límites.

Cemre, la gran rival de Reyhan que luchará por conquistar a Emir

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Nova
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Cemre es una de las principales rivales de Reyhan. Aunque al principio intenta ganarse su confianza aparentando amistad, pronto demuestra que su verdadero objetivo es separar a la pareja.

Cemre y Emir
Cemre y Emir | Nova

Enamorada de Emir desde hace años, manipula cuanto ocurre a su alrededor para mantener el control de la situación y alejar a Reyhan de él. Impulsiva, calculadora y capaz de cualquier cosa para lograr sus objetivos, se convertirá en una de las grandes antagonistas de la historia.

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