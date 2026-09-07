El compromiso

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6 razones por las que El compromiso será tu serie favorita en Nova

Amor, secretos familiares, un matrimonio impuesto y una intensa historia de superación. El compromiso llega esta tarde a Nova con todos los ingredientes que engancharte desde el primer momento. Estas son las 6 razones para no perdértela.

6 razones por las que El compromiso será tu próxima seria favorita en Nova

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Nova
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Las historias de amor imposibles son uno de los grandes sellos de las series turcas, pero El compromiso va un paso más allá. La ficción combina un matrimonio impuesto, dos protagonistas de mundos completamente distintos y una promesa que cambiará para siempre sus vidas. A esto se suman secretos familiares, celos, traiciones y una evolución emocional que hará que los espectadores se enganchen desde el primer capítulo.

Estas son las claves que convierten a El compromiso en una de las grandes apuestas de Nova:

Un drama lleno de emoción

El compromiso apuesta por una historia donde las reconciliaciones, los sacrificios y los conflictos familiares mantienen la tensión capítulo tras capítulo.

Una promesa capaz de cambiar un destino

Todo comienza con la última voluntad de Hikmet Tarhun. La promesa que Reyhan decide cumplir desencadena una historia que cambiará para siempre la vida de todos los protagonistas.

Emir y Reyhan
Emir y Reyhan | Nova

Del odio… al amor

Reyhan y Emir no empiezan con buen pie. Él rechaza el matrimonio impuesto y ella acepta por lealtad y sentido del deber. Lo que nace entre reproches y resentimiento acabará dando paso a una intensa historia de amor.

Un matrimonio que lo cambia todo

La boda entre los protagonistas no surge por amor, sino por obligación. Ese punto de partida convierte cada paso de la relación en un auténtico desafío lleno de tensión y emociones.

Reyhan y Emir se dan el 'sí, quiero'
Reyhan y Emir se dan el 'sí, quiero' | Nova

Dos mundos completamente opuestos

Reyhan es una joven humilde criada en el campo, mientras que Emir pertenece a una de las familias más poderosas de Estambul. Sus diferencias marcarán su historia desde el primer momento.

Celos, traiciones y secretos

Cuando parece que la pareja empieza a entenderse, aparecen personas dispuestas a hacer todo lo posible por separarlos. Los celos y las traiciones pondrán continuamente a prueba su relación.

El compromiso
El compromiso | Nova

Con una historia de amor que nace en las circunstancias más difíciles, personajes llenos de matices y giros inesperados, El compromiso reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las próximas grandes apuestas de Nova. ¿Estás preparado para conocer la historia de Reyhan y Emir?

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6 razones por las que El compromiso será tu próxima seria favorita en Nova

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