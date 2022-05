La decisión de Franciska sobre el bebé que a Martin le rompe el corazón

Afortunadamente Franciska se ha recuperado, aunque sigue teniendo algunas secuelas físicas que con ejercicio podrá superar. Es el momento de que el bebé regrese a su casa para estar con ella porque ahora sí se puede encargar de cuidarlo.

Anne no está muy feliz con la idea y ha preferido no ir a casa de Franciska con el bebé, pero Martin sí lo ha hecho. Allí descubre los planes de futuro de Franciska sobre su hijo. No son buenas noticias y Martin está muy afectado.