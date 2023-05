La nueva vida de Alí sin Nazli

Alí y Nazli rompe su relación sentimental y Alí no sabe cómo empezar una nueva vida sin la joven. Nazli está preocupada por él, ya no van a compartir piso y teme que el doctor tenga problemas de adaptación.

Alí, que se siente perdido sin su exnovia, busca otro lugar donde vivir. Al final, alquila un piso en un edificio donde viven escritores y artistas. Su llegada no es como él esperaba. Su tranquilidad se verá interrumpida cuando una joven llamada Ezo se cuela en su nuevo piso para dormir porque, según le cuenta, en el suyo no consigue conciliar el sueño. Alí, que no entiende su comportamiento, no permite que su vecina se salga con la suya y acaba llamando a la policía.