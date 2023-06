MEJORES MOMENTOS

Ezo se siente utilizada por Alí: "No entiendo por qué no quieres seguir siendo mi amigo"

Alí está entre la espada y la pared. Vuslat le ha prohibido seguir siendo amigo de Ezo si quiere que a su novia Nazli no le pase nada. Ezo no se imagina lo cruel que es su madre y no entiende la actitud de Vefa. Cree que se ha aprovechado de ella.