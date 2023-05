Alí recibe una mala noticia de Ferman que le entristece mucho

Nazli acompaña a Alí al despacho de Ferman. Allí, están, a parte del cirujano, el doctor Tanju Korman y la dueña del hospital, Beliz Boysal. Vefa no entiende muy bien qué está pasando. Todos están con semblante muy serio y Ferman no sabe cómo explicar a Ali lo que está pasando para que le afecte lo menos posible.

Ferman le cuenta, sin rodeos, que el jefe médico, el doctor Adil Erinc, tiene un tumor cerebral. Ali se queda impactado por la noticia, no se lo cree. Asegura que si hubiera sido así, él se habría dado cuenta, a lo que el doctor Korman le contesta que nadie se percató de su dolencia porque no presentaba síntomas. Alí sale del despacho llorando y muy entristecido porque para él el doctor Erinc no sólo era su mentor sino también un padre.