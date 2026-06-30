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Mahir sorprende a Canfeza con la Nochevieja más romántica: así comienza su esperada reconciliación

La fiesta de Nochevieja organizada por Ferman deja momentos inolvidables, pero el más especial llega cuando Mahir y Canfeza disfrutan de una romántica noche frente a famosa torre de Galata de Estambul.

La noche romántica de Mahir y Canfeza: "¡Qué guapa eres!

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Ferman ha organizado una fiesta para celebrar la Nochevieja en familia y ha alquilado un local en exclusiva para los Yilmaz. Al evento no solo acuden Mahir y Canfeza, sino también sus íntimos amigos, Sare y Salih.

Para la ocasión, la nieta de Ezra luce un elegante vestido rojo que deja sin palabras a Mahir. "Estás increíble", le dice a su mujer.

Canfeza, espectacular con un vestido rojo de fiesta

Ya en la fiesta, las mujeres de la familia Yilmaz se quedan fascinadas con el lugar que ha elegido Ferman para celebrar el Fin de Año. No falta ningún detalle. La decoración es espectacular y, además, ha contratado los servicios de un fotógrafo, un cámara y una banda de música para amenizar la velada.

Los Yilmaz celebran por todo lo alto Nochevieja

Durante la cena, Mahir no deja de mirar a Canfeza y Sare se percata de ello. "Lo tienes loquito", le dice a la hija de Kürşat. Esa noche, el comisario tiene intención de entregarle el anillo que le ha comprado y limar asperezas con su esposa. Ella ya ha aceptado la solicitud de su marido en la cuenta profesional de Instagram que abrió y él está encantado. Además, para que todo el mundo sepa que Canfeza es el amor de su vida, se hace un selfie con ella durante la fiesta para que lo publique en sus redes sociales y lo vean todos sus seguidores.

El selfie de Mahir y Cafenza en Nochevieja

Tras la cena, llega el momento del baile y Mahir y Canfeza viven un momento mágico al salir juntos a la pista. Los recuerdos de todo lo que han vivido afloran mientras bailan. Sare y Salih, así como Ferman y su mujer, también se animan a bailar, y la felicidad reflejada en sus rostros lo dice todo.

El baile de Mahir y Canfeza

Mahir abandona la fiesta y lleva a Canfeza a un apartamento que ha alquilado justo frente a la torre de Galata, uno de los monumentos más emblemáticos de Estambul. La joven no puede evitar emocionarse por el precioso detalle que ha tenido su marido. "Eres mi amor", le dice Canfeza, mientras Mahir, completamente embelesado, solo acierta a responder: "¡Qué guapa eres!".

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