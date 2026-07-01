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Afet lleva al límite a Süreyya con una falsa carta de Mehmet y acaba sufriendo un infarto

Aprovechándose de la delicada salud mental de Süreyya, Afet hace creer a Süreyya que su difunto marido le ha escrito una carta en la que le pide que se aleje de Canfeza. Al final, la madre de Mahir acaba sufriendo un infarto.

Afet lleva al límite a Süreyya con una falsa carta de Mehmet y acaba sufriendo un infarto

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Tras regresar de la fiesta de Nochevieja que Ferman ha organizado en un local de Estambul, Süreyya encuentra en su habitación una misteriosa carta junto a una fotografía de su difunto marido, Mehmet. Al abrirla, se queda en shock: está firmada por su esposo. Ella sigue creyendo que Mehmet continúa vivo y que permanece a su lado. Lo que no imagina es que ha sido Afet quien la ha escrito.

La cruel trampa de Afet

Desde que su marido perdió la vida hace ya veinte años en un mercado turco, la madre de Mahir no ha logrado superar la tragedia y su salud mental se ha ido deteriorando poco a poco, hasta el punto de seguir convencida de que Mehmet no ha muerto. Afet conoce perfectamente su vulnerabilidad y ha aprovechado esa situación para jugar con sus sentimientos y atormentarla.

Su intención es enfrentarla a Canfeza y, con la carta, parece que está a punto de conseguirlo. En la misiva, le hace creer que su marido está muy enfadado con ella por tratar a la mujer de Mahir como a una hija, cuando en realidad es la primogénita del asesino de Mehmet. "Mientras esa chica esté en tu vida, yo no podré estar en la tuya", concluye la carta con las supuestas palabras de su esposo.

Incapaz de soportar el impacto, Süreyya comienza a encontrarse mal y acaba sufriendo un infarto.

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