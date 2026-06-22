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Canfeza descubre que la nueva empleada de hogar de los Yilmaz es la amante de Ferman

Canfeza sorprende a Ferman en una actitud cariñosa con Efsane, la nueva empleada de hogar de Asaf y Afet. Tras conocer su infidelidad, Mahir recomienda a su tío que se haga una prueba de ADN para saber si realmente es el padre del bebé que ella está esperando.

Canfeza descubre que la nueva empleada de hogar de los Yilmaz es la amante de Ferman

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Efsane es la nueva sirvienta de Asaf y Afet. Ferman la ha contratado para que ayude con las labores de limpieza en la mansión de sus padres. Nadie sabe que, en realidad, es su amante y que trabaja como cantante en un club. Supuestamente, está embarazada del tío de Mahir y sueña con convertirse en su segunda esposa.

Ferman está ayudando a Efsane a limpiar la habitación de Süreyya y, cuando ambos están tumbados en la cama en actitud cariñosa, aparece Canfeza, que se queda de piedra al descubrirlos juntos.

Ferman no tarda en ir a la habitación de la hija de Kürşat para pedirle que no le revele a Mahir que mantiene una aventura con Efsane. Pero ya es demasiado tarde. Su sobrino entra en el cuarto y lo sorprende de rodillas ante su mujer. La joven no tiene más remedio que contarle que su tío le ha sido infiel a su esposa.

Ferman le pide discreción y le confiesa que está feliz con la idea de ser padre, ya que con su mujer, la tía de Sila, nunca pudo tener hijos.

Mahir le aconseja que se haga un test de ADN para asegurarse de que realmente es el padre del bebé que Efsane está esperando.

Ferman le ruega a Canfeza que no rebele su infidelidad a nadie

En ese momento llega la mujer de Ferman y, extrañada, le pregunta qué hace en la habitación de Mahir y Canfeza. Para salir del paso, él le cuenta que un amigo suyo, que tiene un bazar, está pasando apuros económicos y que Mahir puede echarle una mano. Parece que, esta vez, la excusa ha colado. ¿Tendrá la misma suerte la próxima vez?

Más tarde, Ferman se cita con Efsane en la sauna de la mansión. Aunque el calor es insoportable, considera que es el lugar más seguro para verse sin ser descubiertos. Él le pide que abandone la casa de sus padres y ella acepta, pero a cambio le exige que le busque una vivienda donde puedan seguir viéndose en secreto.

Ferman le pide a Efsane que se marche de la mansión

Cuando Ferman sale de la sauna, aparece su mujer con intención de entrar. Él consigue convencerla para que no lo haga seduciéndola, momento que su amante aprovecha para escapar sin ser vista.

Por la noche, Ferman se encuentra con Mahir y le da las gracias por guardar su secreto. Su sobrino le entrega la tarjeta de una doctora a la que ha pedido cita para que acuda al hospital a hacerse un test de ADN. "Si eres el padre, ya pensaremos qué hacemos", le dice Mahir para tranquilizarlo. ¿Será realmente Ferman el padre del bebé que espera Efsane?

Mahir convence a Ferman para que se haga un test de ADN
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