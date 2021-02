Cennet descubre la verdad sobre Arzu: "Por fin te he encontrado, mamá"

La búsqueda por fin se ha terminado. Arzu ha ido dejando pistas que Cennet ha sabido seguir hasta dar con ella, su verdadera madre.

Pero hay una persona que no quiere que descubra la verdad: Melissa. "No puedo compartirte con ella. Si le dices la verdad, me perderás para siempre", le ha dicho amenazante a Arzu.

Sin embargo, no ha podido evitar que Cennet acabara descubriendo la verdad y conociendo a su madre.

¿Cómo reaccionarán? Descúbrelo en el vídeo.