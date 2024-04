La familia de Alejandro lo castiga con lo que más le duele... ¡Comienza su venganza!

Alejandro y Sofía luchan contra viento y marea por su amor pese a que la familia del empresario está en contra de su matrimonio con la hija de Alfonso.

Sofía quiere empezar a trabajar en la compañía Alva junto a su marido y demostrar a todos que ella, al igual que Isabela, es una mujer emprededora y competente.

La mano derecha de Alejandro, Alan, le muestra la compañía para que decida en qué área le gustaría comenzar a desempeñar sus funciones. La joven está feliz porque en la mansión se aburre y necesita sentirse útil.

Sofía le comunica a su marido su intención de realizar algún curso para formarse antes de comenzar a trabajar y, en ese momento, aparece Lucía muy enojada al enteresarse de que la mujer de su hijastro está en Alva. La acusa de apoderarse de la mansión y no está dispuesta a que, también, se adueñe de la empresa familiar, así que idea un plan y cuenta con el apoyo incondicional de Vanesa y Eduardo.

Alejandro acude a la sala de juntas de la compañía. Allí, están esperándole toda su familia. Lucía le informa, con semblante muy serio, que no está en condiciones de seguir al frente de Alva. Consideran que Sofía le ha lavado el cerebro y que no piensa con claridad.

Por lo tanto, Lucía le comunica que, a partir de ahora, sus decisiones sobre la empresa no dependerán solo de él. "Todo lo que se decida, va a pasar por la aprobación de los tres. No puedo arriesgar todo lo que tu padre construyó solo porque has perdido la cabeza por una mujer", le revela a Alejandro, que entra en cólera al escuchar a su madrastra.