Alejandro y Sofía vuelven a verse después de un tiempo distanciados: ¿Se darán una segunda oportunidad?

Sofía ya está harta de Eduardo. No quiere volver a verle y no deja de acosarla, así que decide denunciarle en comisaria por intento de violación. Si se acerca a ella y no respeta la orden de alejamiento, acabará en prisión.

Alejandro se entera de lo ocurrido y, después de semanas sin ver a Sofía, decide acudir al chiringuito donde trabaja. Está muy preocupado por ella y no desea verla sufrir. La hija de Alfonso está dolida con él. No entiende por qué la apartó de su lado si realmente la amaba y le relata como su hermanastro intentó abusar de ella.

Alejandro está un poco confundido. Le confiesa a Sofía que Rebeca acudió a su empresa para decirle que Eduardo no había intentado aprovecharse de ella. Sofía se queda de piedra al escucharle hablar. Su propia hermana le ha traicionado pese a verla sufrir tras separarse del empresario. En el fondo, sabe que Rebeca ha actuado así por su afán por el dinero y la vida fácil.

Sofía aprovecha que Alejandro está con ella para confesarle que le está costando rehacer su vida sin él y le reprocha que haya iniciado una relación con Isabela. El hermano de Vanesa le confiesa que está enamorado de ella y que lo suyo con la hermana de Karen no es nada serio. Pero, Sofía no está dispuesta a darle una segunda oportunidad y le asegura que lo mejor es que cada uno siga su camino.