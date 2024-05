Eduardo y Karen viven su primera noche de pasión que culmina en una propuesta de matrimonio

Eduardo ha roto con Karen tras encontrarle Alejandro en la cama con Sofía. El hijo de Lucía no siente nada por ella, pero quiere hacer creer a su familia y a su novia que cometió un grave error acostándose con la hermana de Rebeca. Así que pide a la progenitora de Karen que le ayude para reconquistar a su hija.

Jimena ve con buenos ojos que Eduardo quiera volver con Rebeca y organiza una cena para que ambos hablen y arreglen sus diferencias. La hermana de Isabela cree que ha quedado con su madre y, al ver allí a su pareja, pierde los nervios. No está dispuesta a perdonarlo. "No respetas a tu familia, ¿cómo me vas a respetar a mí?", le pregunta ofendida a Eduardo.

Al final, el hemanastro de Vanesa, con sus halagos, consigue convencer a Karen para que pase la noche en su casa y acaban acostándose juntos por primera vez.

A la mañana siguiente, cuando Eduardo se despierta, decora su vivienda con flores y esparce pétalos de rosas rojas por el suelo para pedir matrimonio a la hija de Jimena. Karen no se espera que el empresario le declare su amor y se queda sin palabras.

Eduardo le confiesa que ella es la única mujer en su vida. "Ya no tengo ninguna duda, quiero estar el resto de mis noches a tu lado", asegura a Karen, pero la joven no se fía de él y rechaza su petición.

Cuando la hermana de Isabela llega a casa, le reprocha a su madre que le haya organizado una cena con Eduardo sin su consentimiento y le confiesa que el hijo de Lucía quiere casarse con ella.

Jimena se queda de piedra cuando su hija le cuenta que no está dispuesta a darle una segunda oportunidad. "Casarte con Eduardo es tu sueño hecho realidad. Si le rechazas, lo único que vas a conseguir, es perderlo para siempre", le asegura.