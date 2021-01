La actriz Elyfer Torres ha estado en Nova para contarnos los secretos, las anécdotas y muchas más historias de 'Betty en NY', la telenovela que protagoniza junto a actores como Erick Elías o Sylvia Sáenz y que puedes seguir todas las tardes en Nova.

"Betty en NY fue mi primer papel protagonista y no puedo negar que me ha cambiado la vida", ha asegurado Elyfer a Nova. El rodaje de esta serie en las calles de Nueva York supuso todo un desafío para los participantes de esta ficción. "Hubo mucho de improvisación y eso se lo tenemos que agradecer a la producción. El equipo ha hecho que Betty sea lo que hoy es".

"Cuando recibí el guión me llenó de emoción. Todos tenemos una idea de la historia, pero para mí fue mágico leer la historia por primera vez", asegura Elyfer Torres. Los fans tienen una gran importancia para la actriz: "Es lo mejor de mi profesión. Me han demostrado tanto amor que uno no sabe que hacer más por ellos".