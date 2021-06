Betty deja Nueva York pero Armando no se rinde

La ciudad californiana es el destino final de Betty. Ahora que ya las cosas se han arreglado en V&M, es el momento de empezar una nueva vida junto a Jorge en el otro extremo del país. Sin embargo, Betty siente que algo no está bien y que su decisión puede que no sea del todo correcta. Sin embargo, es hora de embarcar. Armando no se rinde y acude al aeropuerto para intentar decirle a Betty lo que siente por ella y que ha decidido no casarse con Marcela. Sin embargo, algo se lo impide.