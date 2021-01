Sylvia Sáenz, Patricia de 'Betty en NY': "Este proyecto me cambió completamente la vida"

Sylvia Sáenz interpreta a Patricia en 'Betty en NY', la serie que puedes seguir diariamente en Nova. Hemos hablado en directo con ella y nos ha contado muchas cosas sobre la serie y todo lo que la rodea. "Este proyecto he de decir que me cambió completamente la vida", ha asegurado Sylvia Sáenz, Patricia en 'Betty en NY'. "Yo pasé de vivir en Londres ha trasladarme a vivir aquí a Nueva York donde ya llevo dos años y desde entonces no he parado de hacer proyectos que me han encantado".

La actriz que da vida a Patricia en la serie que puede ver en Nova 'Betty en NY' ha reconocido en su entrevista que nada tiene que ver con su protagonista: "Patricia es una persona muy superficial que en el fondo sufre por cosas ridículas, pero que sufre de verdad". Asegura que no fue fácil interpretar a este personaje y reconoce que "Elyfer Torres es al alma y el corazón del proyecto".

De esto y mucho más hemos hablado con Sylvia Sáenz y aquí abajo puedes disfrutar de la entrevista al completo.