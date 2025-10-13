Reha descubre que el incendio de su fábrica fue provocado y la policía apunta a la mafia

Reha descubre que el incendio en su fábrica de algodón fue provocado. La policía encontró en el lugar de los hechos un mechero que pertenece a un mafioso muy peligroso. El marido de Karsu desconoce que se trata del padre de Atilla, el nuevo vecino de su mujer con el que mantiene una relación de amistad muy cercana.

El empresario le cuenta a su hermana, preocupado, que el incendio de su empresa está vinculado con la mafia y que él no tiene ninguna relación con ella. "La policía va a abrir una investigación", explica. El fuego ha destruido todos los productos nuevos y la mercancía, y las máquinas han quedado inutilizadas.

La cuñada de Karsu sospecha que alguien les ha tendido una trampa. "Esto ha sido intencionado", afirma muy nerviosa. Reha, sin embargo, asegura que no tiene enemigos y que nunca ha estafado a nadie. Le gustaría estar en Adana para gestionar el papeleo del seguro, pero se ve obligado a quedarse en Estambul, ya que está a punto de comenzar el juicio por la custodia de sus hijos.

Su hermana le aconseja que haga las paces con su mujer para que vuelva a Adana con él.