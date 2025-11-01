Franco se deja llevar por sus sentimientos y besa a Rosario Montes sin importarle que Jimena pueda descubrirlo

Franco sigue adelante con su plan para conquistar a Jimena y así vengarse de la familia Elizondo. El hermano de Juan sale con ella y con Leandro Santos, quien siempre acompaña a la joven en sus salidas. Reyes quiere saber cuándo se casará con ella, pero la hija de Gabriela le da largas, y él empieza a cansarse de esperar.

Durante una partida de bolos, Jimena acaba besándolo justo cuando Franco lanza la bola y tira todos los bolos de un solo golpe. En ese momento, Rosario Montes, que está allí con una amiga, los ve muy acaramelados. La cantante no puede evitar ponerse celosa, y Franco corre tras ella para explicarle la situación. Rosario cree que el joven Reyes y la hermana de Norma son pareja, sin imaginar que todo forma parte del plan de los hermanos Reyes para destruir a la familia de Bernardo.

Rosario le cuenta que fue una noche a su casa para interesarse por su estado de salud, después de haber recibido una fuerte paliza por parte de Armando, su mánager. Franco, que aún está enamorado de ella, no puede contenerse y termina besándola, sin importarle que Jimena pueda verlos. "Rosario, yo aún te quiero y no puedo dejar de pensar en ti ni un segundo", le confiesa.