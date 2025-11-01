Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Franco se deja llevar por sus sentimientos y besa a Rosario Montes sin importarle que Jimena pueda descubrirlo

Franco no oculta sus sentimientos hacia Rosario Montes y pone en riesgo su plan de casarse con Jimena al besarla en público.

Franco se deja llevar por sus sentimientos y besa a Rosario Montes sin importarle que Jimena pueda descubrirlo

Publicidad

Nova
Publicado:

Franco sigue adelante con su plan para conquistar a Jimena y así vengarse de la familia Elizondo. El hermano de Juan sale con ella y con Leandro Santos, quien siempre acompaña a la joven en sus salidas. Reyes quiere saber cuándo se casará con ella, pero la hija de Gabriela le da largas, y él empieza a cansarse de esperar.

Durante una partida de bolos, Jimena acaba besándolo justo cuando Franco lanza la bola y tira todos los bolos de un solo golpe. En ese momento, Rosario Montes, que está allí con una amiga, los ve muy acaramelados. La cantante no puede evitar ponerse celosa, y Franco corre tras ella para explicarle la situación. Rosario cree que el joven Reyes y la hermana de Norma son pareja, sin imaginar que todo forma parte del plan de los hermanos Reyes para destruir a la familia de Bernardo.

Rosario le cuenta que fue una noche a su casa para interesarse por su estado de salud, después de haber recibido una fuerte paliza por parte de Armando, su mánager. Franco, que aún está enamorado de ella, no puede contenerse y termina besándola, sin importarle que Jimena pueda verlos. "Rosario, yo aún te quiero y no puedo dejar de pensar en ti ni un segundo", le confiesa.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Franco rompe con Jimena y corre a los brazos de Rosario Montes

Franco rompe con Jimena y corre a los brazos de Rosario Montes

Franco se deja llevar por sus sentimientos y besa a Rosario Montes sin importarle que Jimena pueda descubrirlo

Franco se deja llevar por sus sentimientos y besa a Rosario Montes sin importarle que Jimena pueda descubrirlo

Ömer intenta reconquistar a Süsen con un gesto romántico... ¡Y unos globos muy especiales!

Ömer intenta reconquistar a Süsen con un gesto romántico... ¡Y unos globos muy especiales!

Filiz encuentra a su yerno en la cama con otra mujer y decide guardar silencio para proteger a su hija Irmak
Momento destacado

Filiz encuentra a su yerno en la cama con otra mujer y decide guardar silencio para proteger a su hija Irmak

Juan y Norma se dejan llevar por la pasión y su relación da un giro inesperado
Momento destacado

Juan y Norma se dejan llevar por la pasión y su relación da un giro inesperado

Pasión de gavilanes - Óscar, Juan y Franco entran en shock al conocer a Ruth: es clavada a su hermana
Momento destacado

Óscar, Juan y Franco entran en shock al conocer a Ruth: es clavada a su hermana

Ninguno puede superar la impresión inicial de descubrir a alguien que podría ser perfectamente Libia.

Sarp se venga de los Eren enviando a Asiye a prisión, pero al final él cambia su testimonio y logra su libertad
Momento destacado

Sarp se venga de los Eren enviando a Asiye a prisión, pero al final él cambia su testimonio y logra su libertad

La venganza de Sarp lleva a Asiye a prisión... hasta que él cambia su declaración y la joven recupera su libertad. ¿Qué le habrá hecho cambiar de opinión al hijo de Şevval?

El pequeño Deniz se gana una ovación con su baile... una noche mágica que nadie olvidará

El pequeño Deniz se gana una ovación con su baile... una noche mágica que nadie olvidará

Pasión de gavilanes - Jimena y Óscar empiezan a reparar el uno en el otro después de su encuentro en la bañera de espuma

Jimena y Óscar empiezan a reparar el uno en el otro después de su encuentro en la bañera de espuma

Nova, cadena femenina líder en septiembre

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder

Publicidad