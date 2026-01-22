El amor invencible

Oliver es secuestrado y piden un rescate por él

Leona informa a Gael de que ella tiene que ir a ofrecer el dinero para el rescate.

El amor invencible - Mientras Gael pide a su padre que Leona vuelva a trabajar en la casa, cosa que no está siendo nada fácil, la pareja de Gael se vuelve loca buscando a Oliver. Nadie lo encuentra y ella misma se enfada pensando que por qué el niño está tan obsesionado con esa mujer. Además, dejo una nota diciendo que si Leopna no regresa no lo volverán a ver. Leona informa a Gael de que ha recibido una llamada de unas personas que tienen a Oliver y deben de entregarle una gran cantidad de d...

Mientras Gael pide a su padre que Leona vuelva a trabajar en la casa, cosa que no está siendo nada fácil, la pareja de Gael se vuelve loca buscando a Oliver.

Hasta que descubren que dejó una nota diciendo que si Leona no regresa, no lo volverán a ver.

Nadie lo encuentra y ella misma se enfada pensando que por qué el niño está tan obsesionado con esa mujer.

Leona informa a Gael de que ha recibido una llamada de unas personas que tienen a Oliver y deben de entregarle una gran cantidad de dinero a cambio de sv vida.

Un dinero que ni Leona ni Adrián tienen, por lo que acuden a Gael para que complete su parte del dinero.

Oliver es secuestrado y piden un rescate por él

