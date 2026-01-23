Leona regresa a la casa con Oliver recién rescatado

El amor invencible

Gael defiende a Leona delante de su familia y dice que Oliver está vivo gracias a ella.

Leona y Adrián han conseguido en el rescate recuperar a Oliver y vuelven con él a su casa.

Y allí Gael tiene que explicar a su familia que Leona ha puesto dinero de su bolsillo para recuperar al niño y que le ha salvado la vida. No puede dejar que arremetan contra ella cuando no solo no tiene culpa de nada, sino que ha hecho todo lo posible por rescatarlo.

Ante esa situación, el padre de Gael acepta que Leona recupere su trabajo en su casa, aunque la esté vigilando.

Gael aprovecha un momento a solas para agradecerla en la intimidad a Leona todo lo que ha hecho por Oliver. Y cuando ella le pregunta sobre lo que siente por sus hijos, él admite que son muy importantes para él.

Y recuerda cómo fue cuándo descubrieron que estaban esperándolos. ¡Sin él saber que la mujer que tiene delante es a la que dejó embarazada tantos años atrás!

