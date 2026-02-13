El amor invencible

Gael está enamorado de Leona y ella va a aprovechar esa baza para que caiga a sus pies

El hijo de Ramsés admite ante David que sus sentimientos hacia Leona son reales, sin imaginar que ella piensa aprovechar su amor para acercarse a la familia, seducirlo y destruir a los Torrenegro desde dentro.

Nova
Gael está en la piscina y, al ver pasar a David, le pregunta por la operación de su hermana. Está preocupado y solo desea que todo salga bien para que Camila pueda mejorar su movilidad. El fisioterapeuta se muestra optimista con la cirugía.

El hijo de Ramsés aprovecha su presencia para preguntarle, sin rodeos, si fue él el novio con el que salió Leona. El hijo de Clara le confirma que sí, pero que está dispuesto a luchar por reconquistarla.

Gael le revela entonces queestá enamorado de su asistente personal y que no se trata de un capricho. "Leona es una gran mujer", le asegura a su rival.

David se enfrenta a él y le recuerda que es un hombre casado y le advierte de que Leona jamás se acercará a alguien en su situación. Lo que el hermano de Jacinta desconoce es que Gael ya ha entregado a Columba los papeles del divorcio.

Gael le confiesa a David lo que siente por Leona

Mientras tanto, Leona mantiene una conversación con Kika en la que sale a relucir lo que Gael siente por ella, una información que Bravo no piensa desaprovechar. Ante Consuelo y su familia, confiesa su intención de seducir al hijo de Ramsés para lograr que se case con ella. Está convencida de que, si entra a formar parte de los Torrenegro, podrá destruirlos desde dentro.

Consuelo quiere saber qué siente realmente por Gael, y Leona le confiesa que solo hay rabia y rencor, y que su acercamiento es pura estrategia. "Jamás podré volver a enamorarme de él", afirma con firmeza. "Puedo llevar el apellido Torrenegro, pero jamás seré como ellos".

Su familia cree que está yendo demasiado lejos y le pide que sea prudente y no se arriesgue. ¿Les hará caso?

Nova» Series» El amor invencible» Mejores momentos

