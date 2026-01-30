Momento destacado
Las pruebas de ADN lo confirman: Kika no es la hija biológica de Leona
Leona descubre que Kika no es su hija biológica. Sin embargo, no piensa rendirse. Ahora, todas sus miras están puestas en Ana Julia.
Leona no atraviesa su mejor momento. Le acaban de robar todo su dinero, Consuelo padece cáncer y sospecha que Columba está detrás de todo. Por si fuera poco, acaba de recibir los resultados de la prueba de ADN que se realizó a Kika para saber si realmente es su hija.
David fue quien consiguió las muestras del cepillo de la joven y Leona se derrumba al descubrir que Kika no es su pequeña. Aun así, no piensa rendirse. Si Kika no es su primogénita, Ana Julia podría serlo.
Leona le confiesa a David que le encantaría preguntarle a Gael quiénes son sus mellizos. "No caigas en la desesperación", le aconseja su novio.
El hijo de Clara le pide paciencia y le ruega que no revele su identidad a Gael, ya que sus planes de venganza contra Ramsés podrían venirse abajo. "Nada garantiza que te diga la verdad", le advierte el terapeuta.
Para tranquilizarla, David la anima a conseguir una muestra de Ana Julia y así comprobar si ella es la hija que Leona lleva tanto tiempo buscando.
