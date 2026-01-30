Las pruebas de ADN lo confirman: Kika no es la hija biológica de Leona

Leona no atraviesa su mejor momento. Le acaban de robar todo su dinero, Consuelo padece cáncer y sospecha que Columba está detrás de todo. Por si fuera poco, acaba de recibir los resultados de la prueba de ADN que se realizó a Kika para saber si realmente es su hija.

David fue quien consiguió las muestras del cepillo de la joven y Leona se derrumba al descubrir que Kika no es su pequeña. Aun así, no piensa rendirse. Si Kika no es su primogénita, Ana Julia podría serlo.

Leona le confiesa a David que le encantaría preguntarle a Gael quiénes son sus mellizos. "No caigas en la desesperación", le aconseja su novio.

El hijo de Clara le pide paciencia y le ruega que no revele su identidad a Gael, ya que sus planes de venganza contra Ramsés podrían venirse abajo. "Nada garantiza que te diga la verdad", le advierte el terapeuta.

Para tranquilizarla, David la anima a conseguir una muestra de Ana Julia y así comprobar si ella es la hija que Leona lleva tanto tiempo buscando.