El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Adrián le confiesa a Leona que sus hijos siguen con vida, pero calla la verdad sobre uno de ellos

Adrián le desvela a Leona que sus mellizos sobrevivieron, pero le oculta la verdad sobre su hijo.

Adrián revela a Leona que sus hijos siguen con vida, pero calla la verdad sobre uno de ellos

Publicidad

Nova
Publicado:

Leona se relaja en la piscina cuando aparece Adrián. La joven arrastra una pregunta que la atormenta desde hace tiempo: necesita saber si sus hijos sobrevivieron al incendio del hospital. El terapeuta no tarda en responderle y le confiesa que sí, que ambos siguen con vida.

Adrián le explica que Leona dio a luz a mellizos, un niño y una niña, y que Ramsés contrató a un médico para practicarle una cesárea. La noticia emociona profundamente a Leona, cuyo mayor deseo es encontrarlos y poder abrazarlos.

El terapeuta le cuenta también que Ramsés se llevó consigo a la niña, pese a sus intentos por impedirlo. Leona ata cabos y empieza a sospechar que Ana Julia o Kika podría ser su hija. Decidida a recuperar el tiempo perdido, promete no detenerse hasta descubrir la verdad.

Adrián le revela a Leona que su hija no murió y la han criado los Torrenegro

Cuando pregunta por su hijo, Adrián opta por ocultarle una parte de la historia. No le revela que es Benjamín para proteger a su hermana Jacinta, que lo ha criado. En su lugar, le explica que el pequeño nació débil y fue separado de ella en el hospital y desconce quién se lo llevó. Leona, lejos de rendirse, se muestra dispuesta a mover cielo y tierra para encontrarlo. "No voy a descansar hasta encontrarlos", afirma con determinación.

Adrián le confiesa además que ha empezado a trabajar en la mansión de los Torrenegro como terapeuta de Camila, la hija de Ramsés. Su objetivo inicial era vengarse, convencido de que Leona había muerto. "Tenía que hacerles pagar por haberme arrebatado la oportunidad de ser feliz a tu lado", le confiesa.

Por su parte, Leona le revela que su intención es colaborar con Gael para acabar con los Torrenegro y hacer justicia. Adrián la tranquiliza y le asegura que estará a su lado en todo momento, dispuesto a ayudarla en lo que necesite.

Adrián y Leona se alían para destruir a los Torrenegro
Nova» Series» El amor invencible» Mejores momentos

Publicidad

Series

Nazan exige un acuerdo prenupcial, destituye a Bora y le impone una elección imposible: la empresa o Karsu

Nazan exige un acuerdo prenupcial, destituye a Bora y le impone una elección imposible: la empresa o Karsu

Adrián revela a Leona que sus hijos siguen con vida, pero calla la verdad sobre uno de ellos

Adrián le confiesa a Leona que sus hijos siguen con vida, pero calla la verdad sobre uno de ellos

Pasión de gavilanes - Ruth y Eva tienen su primera conversación como madre e hija

Ruth y Eva tienen su primera conversación como madre e hija

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin se van a casar para no declarar
momento destacado

Ilgaz y Ceylin se van a casar para no declarar

Sube la tensión entre Karsu y la madre de Bora: se pelean y él da la cara por su mujer
Momento destacado

Sube la tensión entre Karsu y la madre de Bora: discuten acaloradamente y él da la cara por su mujer

David Alejo descubre que Leona Bravo es Marena Ramos
Momento destacado

David Alejo descubre que Leona Bravo es Marena Ramos

Las piezas encajan por fin para David. Tras años creyendo que Marena había muerto, el terapeuta confirma la verdad: Leona Bravo es el gran amor que perdió.

Leyla llega muy pronto a Nova: una historia de venganza, amor y segundas oportunidades
Una serie de gran éxito internacional

Leyla llega muy pronto a Nova: una historia de venganza, amor y segundas oportunidades

Nova estrena muy pronto Leyla, una intensa serie marcada por la traición, la ambición y el deseo de justicia. Una joven que lo pierde todo regresa años después dispuesta a enfrentarse a su pasado… y a la mujer que destruyó su vida.

Pasión de gavilanes - Ruth descubre que Eva es su verdadera madre

Ruth descubre que Eva es su verdadera madre

La noticia de la boda de Karsu y Bora cae como un jarro de agua fría para todos

La noticia de la boda de Karsu y Bora cae como un jarro de agua fría para todos

El destino vuelve a unir a Leona Bravo y David Alejo años después, sin que ninguno reconozca al otro

El destino vuelve a unir a Leona Bravo y David Alejo años después, sin que ninguno reconozca al otro

Publicidad