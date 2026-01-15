Adrián le confiesa a Leona que sus hijos siguen con vida, pero calla la verdad sobre uno de ellos

Leona se relaja en la piscina cuando aparece Adrián. La joven arrastra una pregunta que la atormenta desde hace tiempo: necesita saber si sus hijos sobrevivieron al incendio del hospital. El terapeuta no tarda en responderle y le confiesa que sí, que ambos siguen con vida.

Adrián le explica que Leona dio a luz a mellizos, un niño y una niña, y que Ramsés contrató a un médico para practicarle una cesárea. La noticia emociona profundamente a Leona, cuyo mayor deseo es encontrarlos y poder abrazarlos.

El terapeuta le cuenta también que Ramsés se llevó consigo a la niña, pese a sus intentos por impedirlo. Leona ata cabos y empieza a sospechar que Ana Julia o Kika podría ser su hija. Decidida a recuperar el tiempo perdido, promete no detenerse hasta descubrir la verdad.

Cuando pregunta por su hijo, Adrián opta por ocultarle una parte de la historia. No le revela que es Benjamín para proteger a su hermana Jacinta, que lo ha criado. En su lugar, le explica que el pequeño nació débil y fue separado de ella en el hospital y desconce quién se lo llevó. Leona, lejos de rendirse, se muestra dispuesta a mover cielo y tierra para encontrarlo. "No voy a descansar hasta encontrarlos", afirma con determinación.

Adrián le confiesa además que ha empezado a trabajar en la mansión de los Torrenegro como terapeuta de Camila, la hija de Ramsés. Su objetivo inicial era vengarse, convencido de que Leona había muerto. "Tenía que hacerles pagar por haberme arrebatado la oportunidad de ser feliz a tu lado", le confiesa.

Por su parte, Leona le revela que su intención es colaborar con Gael para acabar con los Torrenegro y hacer justicia. Adrián la tranquiliza y le asegura que estará a su lado en todo momento, dispuesto a ayudarla en lo que necesite.