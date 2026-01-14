El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

David Alejo descubre que Leona Bravo es Marena Ramos

Las piezas encajan por fin para David. Tras años creyendo que Marena había muerto, el terapeuta confirma la verdad: Leona Bravo es el gran amor que perdió.

David Alejo descubre que Leona Bravo es Marena Ramos

Publicidad

Nova
Publicado:

David Alejo no consigue quitarse a Leona Bravo de la cabeza. Sus ojos, su sonrisa, el tatuaje de un sol y una luna y, sobre todo, la confesión que hizo a Benjamín, haber perdido un bebé de su misma edad, llevan al terapeuta a una conclusión inquietante: Leona podría ser Marena Ramos. Convencido, se lo cuenta a su madre, Clara, y a su hermana, Jacinta, aunque ambas creen que se equivoca.

David Alejo sospecha que Marena Ramos sigue viva

Tras un día especialmente duro, David acude a la mansión de los Torrenegro en busca de trabajo como rehabilitador de Camila, la hija de Ramsés y, al mismo tiempo, Leona se presenta en la empresa cervecera de la familia para convertirse en asesora de Gael, Alejo y ella se ven en la azotea del edificio donde viven y Leona le entrega un plato de pescado que ha preparado para su familia.

Las sospechas de David se confirman cuando le muestra una fotografía de ambos cuando eran jóvenes y el collar de conchas que Marena le regaló. Leona no puede contener la emoción y David le confiesa que nunca ha dejado de amarla. El reencuentro culmina en un apasionado beso, aunque Leona le pide tiempo para asimilar que David sigue vivo, después de tantos años creyendo que murió en el incendio de hospital provocado por Ramsés.

Nova» Series» El amor invencible

Publicidad

Series

David Alejo descubre que Leona Bravo es Marena Ramos

David Alejo descubre que Leona Bravo es Marena Ramos

Leyla llega muy pronto a Nova: una historia de venganza, amor y segundas oportunidades

Leyla llega muy pronto a Nova: una historia de venganza, amor y segundas oportunidades

Pasión de gavilanes - Ruth descubre que Eva es su verdadera madre

Ruth descubre que Eva es su verdadera madre

La noticia de la boda de Karsu y Bora cae como un jarro de agua fría para todos
Momento destacado

La noticia de la boda de Karsu y Bora cae como un jarro de agua fría para todos

El destino vuelve a unir a Leona Bravo y David Alejo años después, sin que ninguno reconozca al otro
Momento destacado

El destino vuelve a unir a Leona Bravo y David Alejo años después, sin que ninguno reconozca al otro

Marena cambia de identidad para vengarse del daño que le causaron los Torrenegro
Momento destacado

Marena cambia de identidad para vengarse del daño que le causaron los Torrenegro

Quince años después de creerlo todo perdido, Marena regresa convertida en Leona Bravo, dispuesta a vengarse de la familia Torrenegro que destruyó su vida.

Pasión de gavilanes - Gabriela y Fernando discuten: no quiere que Fernando meta a sus amigos en la hacienda
Momento destacado

Gabriela y Fernando discuten: no quiere que meta a sus amigos en la hacienda

Él hace cada vez más lo que quiere y las hermanas se preocupan porque la hacienda Elizondo está bajando de categoría.

Así comienza El amor invencible

Así comienza El amor invencible, una historia de amor y justicia

La crueldad de Ramsés parece no tener límites

Ramsés se siente acorralado y se venga de Marena y Adrián

Óscar y Jimena dejan atrás todo y se entregan al amor

Óscar y Jimena dejan atrás todo y se entregan al amor

Publicidad