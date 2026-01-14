David Alejo descubre que Leona Bravo es Marena Ramos

David Alejo no consigue quitarse a Leona Bravo de la cabeza. Sus ojos, su sonrisa, el tatuaje de un sol y una luna y, sobre todo, la confesión que hizo a Benjamín, haber perdido un bebé de su misma edad, llevan al terapeuta a una conclusión inquietante: Leona podría ser Marena Ramos. Convencido, se lo cuenta a su madre, Clara, y a su hermana, Jacinta, aunque ambas creen que se equivoca.

Tras un día especialmente duro, David acude a la mansión de los Torrenegro en busca de trabajo como rehabilitador de Camila, la hija de Ramsés y, al mismo tiempo, Leona se presenta en la empresa cervecera de la familia para convertirse en asesora de Gael, Alejo y ella se ven en la azotea del edificio donde viven y Leona le entrega un plato de pescado que ha preparado para su familia.

Las sospechas de David se confirman cuando le muestra una fotografía de ambos cuando eran jóvenes y el collar de conchas que Marena le regaló. Leona no puede contener la emoción y David le confiesa que nunca ha dejado de amarla. El reencuentro culmina en un apasionado beso, aunque Leona le pide tiempo para asimilar que David sigue vivo, después de tantos años creyendo que murió en el incendio de hospital provocado por Ramsés.