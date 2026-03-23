Ana Julia se emociona con el regalo de cumpleaños de Leona y la llama "mamá" por primera vez

Leona está muy ilusionada con el 16º cumpleaños de su hija. Es el primero que van a celebrar juntas y quiere que sea inolvidable. Para ello, le ha preparado un regalo muy especial: un vestido confeccionado por ella misma con la máquina de coser de su madre.

Cuando Ana Julia abre la caja, no puede contener la emoción. "Me encanta, es el vestido más divino que he visto en mi vida", le dice.

Leona, pletórica, vive el momento con una felicidad inmensa. Para ella, este regalo tiene un significado muy especial: es el primero que le hace a su hija tras dieciséis años separadas. Está convencida de que su madre, desde el cielo, estaría orgullosa de este reencuentro.

Ana Julia, emocionada, se deja llevar por sus sentimientos y la llama "mamá" por primera vez. "No sé cómo agradecerte esto, mamá", le dice. Leona no puede evitar romper a llorar.