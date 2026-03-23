El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ana Julia se emociona con el regalo de cumpleaños de Leona y la llama "mamá" por primera vez

Tras años separadas, Leona y Ana Julia protagonizan una escena cargada de ternura durante los preparativos de su fiesta de cumpleaños. La joven da el paso más importante y se refiere a ella como "mamá".

Ana Julia se emociona con el regalo de cumpleaños de Leona y la llama "mamá" por primera vez

Publicidad

Nova
Publicado:

Leona está muy ilusionada con el 16º cumpleaños de su hija. Es el primero que van a celebrar juntas y quiere que sea inolvidable. Para ello, le ha preparado un regalo muy especial: un vestido confeccionado por ella misma con la máquina de coser de su madre.

Cuando Ana Julia abre la caja, no puede contener la emoción. "Me encanta, es el vestido más divino que he visto en mi vida", le dice.

Leona, pletórica, vive el momento con una felicidad inmensa. Para ella, este regalo tiene un significado muy especial: es el primero que le hace a su hija tras dieciséis años separadas. Está convencida de que su madre, desde el cielo, estaría orgullosa de este reencuentro.

Ana Julia, emocionada, se deja llevar por sus sentimientos y la llama "mamá" por primera vez. "No sé cómo agradecerte esto, mamá", le dice. Leona no puede evitar romper a llorar.

Nova» Series» El amor invencible

Publicidad

Series

El embarazo de Nur desata el caos en los Yıldız y pone a Tufan contra las cuerdas

El embarazo de Nur desata el caos en los Yıldız y pone a Tufan contra las cuerdas

Ana Julia se emociona con el regalo de cumpleaños de Leona y la llama "mamá" por primera vez

Ana Julia se emociona con el regalo de cumpleaños de Leona y la llama "mamá" por primera vez

Estela sospecha que Armando le es infiel sin imaginarse que su amante es su amiga Ángela

Estela sospecha que Armando le es infiel sin imaginarse que su amante es su amiga Ángela

Armando descubre la relación de Elsa y Andrés y reacciona de la peor manera
Momento destacado

Armando descubre la relación de Elsa y Andrés y reacciona de la peor manera

Me atrevo a amarte - Victoria quiere decidir su propia función en el rancho y propone un divertido reto a Alejandro
Momento destacado

Victoria quiere decidir su propia función en el rancho y propone un divertido reto a Alejandro

Velvet el nuevo imperio - Alberto pinta el vestido rojo carmín
Momento destacado

Alberto pinta a la chica de sus sueños y su vestido rojo

Aunque no recuerda nada de su pasado, Alberto tiene u sueño recurrente y piensa que tiene que significar algo.

Nova se llena de grandes historias: estrenos, amores imposibles y dramas que enganchan desde el primer minuto
¡No te lo puedes perder!

Nova se llena de grandes historias: estrenos, amores imposibles y dramas que enganchan desde el primer minuto

La cadena apuesta por emociones fuertes con la llegada de Perdona nuestros pecados y el éxito de títulos como Me atrevo a amarte, El amor invencible o Leyla. Una oferta irresistible para quienes disfrutan soñando a lo grande.

Aurora Montero, la hija de Ángela y Lamberto que no teme enfrentarse a su padre

Aurora Montero, la hija de Ángela y Lamberto que no teme enfrentarse a su padre

Secretos de familia - Pars dimite después de pensar que Ridvan murió por su culpa

Pars dimite después de pensar que Ridvan murió por su culpa

Alejandro ofrece a Victoria que trabaje para él

Alejandro ofrece a Victoria que trabaje para él

Publicidad