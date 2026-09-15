Cavidan echa a Reyhan de la mansión de los Tarhun, pero ella regresa y acaba inconsciente

Cavidan aprovecha que Emir se ha marchado de la mansión para volver a atacar a Reyhan. "Te lo advertí el día que se celebró tu boda. Te dije que hicieras las maletas y te fueras de esta casa", le dice en tono amenazante.

Sin embargo, la joven se mantiene firme en su decisión de quedarse al lado de su marido, tal y como prometió a Hikmet. Su actitud desafiante enfurece todavía más a su suegra, que termina echándola por la fuerza de la mansión. "Fuera de aquí, no quiero volver a verte", le espeta.

Reyhan recoge la ropa que ha quedado esparcida por el suelo y la mete en su maleta. No puede dejar de pensar en la conversación que mantuvo con Hikmet y, sacando fuerzas de donde no las tiene, decide regresar a la casa con su equipaje. Cavidan intenta darle un bofetón, pero ella aparta la cara, entra de nuevo en la mansión y se encierra en su habitación para librarse de su suegra. ¿Cuánto tiempo más aguantará Reyhan con los Tarhun? ¿Acabará rompiendo la promesa que le hizo a Hikmet?

Cavidan consigue abrir la puerta de la habitación y vuelve a exigirle que abandone la casa. Reyhan se niega rotundamente y amenaza con contarle a Hikmet todo lo que está ocurriendo. En un ataque de rabia, su suegra la zarandea y la joven termina golpeándose la cabeza contra la puerta y perdiendo el conocimiento.

Justo en ese momento, Emir regresa a casa y se encuentra a su mujer inconsciente en el suelo. Cavidan finge no saber qué ha ocurrido y su empleada de hogar de confianza también guarda silencio. Sin pensárselo dos veces, el joven traslada a Reyhan al hospital para que le hagan un reconocimiento médico.

Cuando regresa a la mansión, Hikmet le pregunta qué ha sucedido, pero Reyhan asegura que se cayó debido a una bajada de tensión. Una vez más, decide encubrir a Cavidan. ¿Por qué sigue protegiéndola después de todo lo que le ha hecho?

Pero Cavidan no se amedrenta y vuelve a la carga. "Intento comprenderla, pero no puedo. Sé que no me ve digna para Emir, pero soy tu nuera, lo aceptes o no", le dice Reyhan. "¿Me desafías?", responde ella, furiosa. "Te irás de mi casa o lo pagarás caro", le advierte.

Esta vez, la mujer de Emir le planta cara y deja claro que no piensa marcharse de la mansión de los Tarhun, le guste o no.