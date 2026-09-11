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Sühan: Venganza y amor, la nueva historia de amor, secretos y venganza que llega a Nova

Sühan: venganza y amor se estrena muy pronto en Nova con una historia marcada por el amor, los secretos y la venganza. Cesur llega a Korludağ dispuesto a ajustar cuentas con el hombre al que culpa de la tragedia de su familia, pero sus planes cambian cuando se enamora de Sühan, la hija de su enemigo.

Sühan: Venganza y amor, la nueva historia de amor, secretos y venganza que llega a Nova

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Nova
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Nova suma muy pronto a su programación Sühan: Venganza y amor, una historia marcada por los secretos familiares, las luchas de poder y un amor entre Cesur y Sühan que surge en el peor momento posible.

Cesur Alemdaroğlu llega a Korludağ con un objetivo muy claro: vengarse de Tahsin Korludağ, un hombre rico y poderoso al que considera responsable de la tragedia que marcó el pasado de su familia. Inteligente, misterioso y calculador, Cesur está dispuesto a llegar hasta el final para descubrir la verdad y ajustar cuentas con él.

Sin embargo, sus planes empiezan a tambalearse cuando conoce a Sühan, la hija de Tahsin. Independiente, elegante y con carácter, la joven ha crecido muy unida a su padre y dirige su propio negocio de perfumes. La atracción entre ella y Cesur no tarda en aparecer y ambos acaban enamorándose.

Lo que Sühan desconoce es que el hombre que ha irrumpido en su vida esconde un secreto que afecta directamente a su familia. Poco a poco comenzará a descubrir que detrás de los Korludağ hay un pasado mucho más oscuro de lo que imaginaba.

Una poderosa familia llena de secretos

En el centro de la historia se encuentra Tahsin Korludağ, patriarca de la familia y uno de los hombres más poderosos de la zona. Autoritario, posesivo y manipulador, está acostumbrado a controlar cuanto sucede a su alrededor y mantiene una relación especialmente estrecha con Sühan.

Muy diferente es la relación que mantiene con su hijo Korhan. Más inseguro y vulnerable que su padre, lleva años viviendo bajo su sombra y buscando una aprobación que nunca termina de conseguir. Su matrimonio con Cahide tampoco se lo pondrá fácil y será otra fuente de conflictos dentro de la familia.

La llegada de Cesur hará que ese aparente equilibrio empiece a resquebrajarse. Mientras él intenta cumplir con la venganza que lo llevó hasta Korludağ, sus sentimientos por Sühan serán cada vez más difíciles de ignorar.

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