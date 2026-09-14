Ingrid dispara a Gabino y Damián asume las culpas

Paloma le cuenta a su abuela Ramona que la noticia del día en el pueblo es lo que le pasó a Gabino Mendoza. Resulta que Damián se enfrentó con él para ayudar a la madre de Gael y le disparó. Es probable que Gabino se muera. Y mientras, Damián está entre rejas por ello.

El padre Lupe le reprocha a Gael que no se preocupe por la situación de su amigo. Lo que el padre no sabía era que Ingrid tiene una relación con Edmundo Tovar, pero Gael admite que al doctor se le ve enamorado y así Ingrid tiene la oportunidad de no estar sola y ser feliz. Pero el padre le aconseja que tenga cuidado con ella para que no salga lastimado.

Además, el padre Lupe le dice a Gael que si de verdad él está contento con casarse con Elisa por qué le sienta mal que Paloma rehaga su vida con Enrique Tovar. Gael piensa que no se la merece y el padre Lupe le dice que debería ver sus propios errores y no solo los de los demás.

Vicente, el hijo de Gabino, sigue de la mano de su padre mientras permanece ingresado. Y su madre va a sacarlo de ahí. Su madre le dice que no puede querer al hombre que abusó de él.

En ese momento Ramona llega y defiende a la mujer, le dice que no hable mal a su madre porque Gabino Mendoza no merece el cariño de nadie en La Ermita, porque no es el único hijo que tuvo y su madre no fue la única mujer de la que abusó.

Damián es puesto en libertad en parte porque Ingrid fue a prestar declaración, es lo mínimo que podía hacer después de que él se echara la culpa de todo. Y entonces Ingrid le pide que por favor no se entere nunca nadie de que fue ella la que disparó a Gabino ¡pero llega Elisa y lo escucha!