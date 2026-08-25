Elisa reta a Paloma: dejará a Gael si ella se lo pide

Elisa y Paloma se encuentran y tienen una conversación. Elisa lleva queriendo hablar con ella desde el encuentro en el que Paloma se enfadó mucho y se fue llorando al enterarse de que su mejor amiga va a casarse con Gael, el hombre del que está enamorada.

Elisa quiere hablar con ella y explicarle que cuando aceptó a Gael ya no era su novio. De hecho, Paloma estaba iniciando una relación con Enrique.

Gael no te quiere como mujer, le dice Elisa a Paloma.

Tú tampoco lo quieres a él, y te vas a casar igual, le responde Paloma con toda la razón.

Paloma lo que quería era que Elisa encontrara a un hombre que le hiciera feliz, pero no pensaba que elegiría a Gael. Pero Elisa ya ha avisado a ambos que no está enamorado de Gael, pero es el único hombre de toda La Ermita con el que puede tener una vida.

Para Paloma sería mucho más fácil aceptar esa relación si supiera que Elisa amase a Gael.

Y al final Elisa toma una decisión: si quiere que deje a Gael, lo hará, por la memoria de su madre.

¿Qué responderá?

Elisa va a ver a su padrino que ya sabe que se va a casar con Gael porque se lo ha contado el padre Lupe, y lejos de regañarla le hace mucha ilusión porque sabe que puede encontrar la felicidad a su lado. Aunque no sea el amor de su vida.

Le agradece que le apoye y se acuerda de su madrina que le dijo siempre que intentara ver con otros ojos a Gael.

El hombre le dice algo a Elisa y no sabe cómo se lo va a tomar: está empezando una relación con otra mujer.

Elisa recibe muy bien la noticia, para su tranquilidad, y le asegura que a su madrina le haría feliz saber que ya no va a estar tan solo.