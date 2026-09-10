Cemre y Cavidan intentan por todos los medios impedir la boda de Reyhan y Emir

Cemre intenta convencer a Reyhan para que renuncie a casarse con Emir. Para conseguirlo, no duda en contarle una gran mentira: le asegura que ella y el hijo de Hikmet están enamorados desde que eran pequeños. "Soñábamos con el día de nuestra boda", le dice falsamente.

Además, Cemre le hace creer que Emir y ella tenían previsto hablar con Hikmet sobre su intención de casarse justo el día en el que Reyhan llegó a la mansión de los Tarhun. Para conmoverla aún más, rompe a llorar y le asegura que Emir no puede vivir sin ella.

Pero Cemre va todavía más lejos. Le cuenta que Emir es incapaz de decirle “no” a su padre y hace creer a Reyhan que el joven podría hacerse daño si sigue adelante con la boda. "No consientas que tengamos una vida miserable", le suplica.

Reyhan, desconcertada, no sabe cómo ayudarla. Sin embargo, Cemre continúa presionándola y llega incluso a responsabilizarla de cualquier cosa que pueda sucederle a Emir.

Horas antes de la boda, Reyhan recibe otra inesperada visita en su habitación. Esta vez es Cavidan quien trata de impedir que se case con su hijo. Para ella, Cemre es la nuera perfecta y no está dispuesta a aceptar a Reyhan en la familia.

"No eres bienvenida a esta familia", le advierte. Cavidan le exige que no dé el 'sí, quiero' a Emir y la amenaza con convertir su vida en la mansión en un auténtico infierno si decide seguir adelante.

¿Conseguirán Cemre y Cavidan que Reyhan renuncie a casarse con Emir?