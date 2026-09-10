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¡Reyhan y Emir se dan el 'sí, quiero'! Así comienza su matrimonio impuesto

Reyhan desafía a Cavidan casándose con Emir y su suegra la amenaza con hacerle la vida imposible.

¡Reyhan y Emir se dan el 'sí, quiero'! Así comienza su matrimonio impuesto

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Pese a las amenazas de Cemre y Cavidan para impedir que se case con Emir, Reyhan sigue adelante con la boda. La joven le dio su palabra a Hikmet y no está dispuesta a romperla.

Cavidan no da crédito cuando ve a Reyhan llegar a la ceremonia vestida de novia. Sus intentos por evitar el enlace no han servido de nada y, finalmente, Reyhan y Emir se dan el esperado “sí, quiero”. Pero la madre del recién casado no piensa rendirse y vuelve a amenazar a su nuera. "Bienvenida al infierno", le dice muy seria.

Los recién casados no se van de luna de miel, pero Hikmet idea un plan para que puedan disfrutar a solas de sus primeros días de matrimonio. Organiza un viaje a otra ciudad con Cavidan, aunque ella se niega a abandonar la mansión familiar. No quiere dejar solos a Emir y Reyhan y sigue sin aceptar que la joven se haya convertido en la mujer de su primogénito.

Sin embargo, el patriarca de los Tarhun no acepta un "no" por respuesta y Cavidan no tiene más remedio que marcharse con su marido.

Cavidan lleva la contraria a Hikmet

Mientras tanto, Reyhan se refugia en la habitación que, a partir de ahora, compartirá con Emir. Está asustada y no puede evitar llorar. Su boda está muy lejos de ser la que siempre había soñado. "¡Dios mío, ayúdame! Esto es una pesadilla", se dice entre lágrimas.

Tras su boda con Emir, Reyhan no puede parar de llorar: "Esto es una pesadilla"

Después de despedirse de un amigo con el que ha estado tomando algo, Emir entra en la habitación y se encuentra allí a Reyhan esperándolo. La tensión entre los dos es evidente. Se miran, pero ninguno se atreve a romper el silencio. ¿Pasarán la noche juntos?

Reyhan y Emir pasan su primera noche de casados

A la mañana siguiente, Emir se despierta y descubre que Reyhan no está en la cama. Se pregunta dónde se habrá metido hasta que la ve preparando el desayuno y la observa desde la distancia.

Su matrimonio acaba de comenzar, pero ¿podrían acabar sintiendo algo el uno por el otro?

Emir y Reyhan viven su primer día de casados
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