Gabino y Carmina son descubiertos cuando intentaban hacer negocios. ¿Qué traman?

Carmina quiere seguir teniendo su vieja casa para poder verse con Gabino. Pero no para lo que todo el mundo piensa. Él ya se ha cansado de lo mal que lo trata ella y está exigiéndole el dinero que le prometió. Y justo cuando están forcejeando ¡aparece por la puerta Augusto!

Le dice a Carmina que es igual que su hermana, pero con menos categoría. ¡Piensa que le está siendo infiel! Ella le pide que la escuche porque las cosas no son como las piensa pero Augusto no quiere escuchar explicaciones y prepara las maletas para que Carmina se vaya de su casa. A ella hasta le halaga que se ponga celosa.

Pero él deja claro que no se va a dejar llevar por la depresión como hizo cuando murió Estefanía porque a ella no la quiere tanto.

Carmina explica por qué fue a ver a Gabino. Se lo cuenta también a Elisa y le dice que de ese negocio iban a salir beneficiados todos, por lo que si no sale bien será su culpa.

Alfonsina regaña a Gabino por negociar con Carmina, pero él se disculpa diciendo que pensaba sacar ventaja de eso. Quiere tener a Augusto cerca para vigilarlo y poder aprovecharse mejor. Pero Alfonsina no quiere tener nada que ver con ese hombre. Desde lo que pasó y tras la muerte de Rosendo y Estefanía la relación entre Augusto y Alfonsina está muerta.

Gabino le ofrece hacerle mucho más daño. Quieren tener el control total de la producción. Y Alfonsina le pide a Gabino que no vuelva a actuar a sus espaldas. Pero sí quiere saber qué le iba a dar Carmina a cambio.