Elisa entristece al ver a Damián con su prometida Florencia

Alfonsina está empeñada en separar a su hijo Damián de Elisa así que llama a su prometida Florencia para que llegue a La Ermita sin avisarle. Elisa entraba en casa de Alfonsina con Damián de la mano para pedirle explicaciones por la bofetada que le dio y se encuentra a la novia de Damián.

Elisa vuelve tan triste que hasta en su casa se dan cuenta. Damián nunca había mencionado que tenía novia ni que se iban a casar. Lolita intenta animarla diciendo que quizás no es tan importante para ella por eso no le contó nada. Ahora Elisa entiende que cuando Damián le dijo que estaba enamorado de una amiga de la infancia quizás no se refería a ella.

Alfonsina quiere una estupenda relación con Florencia. Las dos mujeres hablan mientras Damián guarda silencio. Florencia ha acudido a La Ermita con su tío Paolo que se queda fascinado ante una mujer que ha conocido, que no es otra que ¡Elisa!

Florencia agradece a Alfonsina la invitación y la madre de su prometido le dice que quería que conociera el lugar donde pasó la infancia Damián, para que todo el mundo se entere de que está comprometido con ella, aunque luego vayan a vivir en México.

Pero se encarga de dejarle bien claro que ninguna chica merece más la pena. Florencia le dice que cuando lo recibió llegaba con una chica de la mano pero Alfonsina le dice que no tiene nada de lo que preocuparse. Ya se encarga ella de dejar claro que las mujeres más guapas están en México o Italia, pero no en La Ermita.

Mientras Elisa y Gael salen a montar a caballo por los campos, se sienten triste al ver que no estén sembradas como los demás de la región, y deberían cultivar chiles habaneros. Así que Elisa lo decide: se va a poner a trabajar esas tierras por seguir los deseos de su madre Estefanía. Ella quiere que Gael le ayude porque no sabe nada de agricultura. Las tierras llevan abandonadas muchos años pero necesitan un crédito para levantar un invernadero.

Damián lleva a su prometida Florencia a sus tierras de habaneros y aunque él está muy emocionado ante el campo sembrado, Florencia no lo entiende, solo quiere irse. Y entonces ocurre algo inesperado.

Pero cuando van a marcharse, la furgoneta no funciona. Y tienen dos opciones: caminar a la carretera o esperar a que alguien les eche una mano. Y mientras caminan en busca de ayuda encuentran a dos caballos con Gael y Elisa y les pide que lo lleven al pueblo. ¡Menuda tensión se produce entre los cuatro!