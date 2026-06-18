Elisa y Damián hacen las paces pero Alfonsina quiere separarlos

Elisa salía a tomar el fresco cuando se encuentra con Damián. ¡Ha ido a verla! Y tienen una conversación muy interesante. El chico le invita a dar una vuelta para hablar de los viejos tiempos.

Damián admite que se equivocó al hacer que no la había reconocido y le pide perdón. ¡Elisa descubre que claro que la reconoció!

También le dice que al verla le sorprendió mucho porque está mucho más bonita de lo que se imaginaba.Elisa acepta y dan ese paseo por la plaza del pueblo, que a ojos del recién llegado no ha cambiado mucho en todos esos años.

Damián dice que su madre era el único contacto con La Ermita y Elisa le reprocha que él no se preocupó, porque no respondía sus cartas y pensaba que estaba enfadados con ellos, porque, de alguna manera, a él se lo llevaron por culpa de ella. Elisa fue la que se quería fugar y Damián la acompañó.

Mientras están en un banco del pueblo pasa Sabrina y saluda a Damián. Entonces Elisa se pone celosa y decide volver a casa. Además Alfonsina está esperando a su hijo para cenar.

Aun así, Elisa y Damián siguen hablando de anécdotas de pequeños hasta que ella llega a casa y se despiden. A los dos les da mucho gusto volver a verse y Damián espera que se haya arreglado el malentendido, porque de verdad pensaba que Gael y ella se habían olvidado de él. Además cuando Elisa intentó llamarlo de pequeño por teléfono, Augusto lo descubrió y colgó el teléfono y rompió los números anotados en un papel.

Pero justo cuando Damián se va ¡aparece Gael! Él está enfadado y se fija en que de pronto tienen confianza. Ella lo aclara porque de pequeños eran amigos y tienen muchas cosas en común. Pero para Gael ya no es el mismo. Y está ofendido porque el día anterior Elisa lo rechazaba y ahora se muere de ilusión de tener a Damián cerca.

Elisa le dice que no es justo que le diga eso porque sabe mejor que nadie los chismes de todo el pueblo que ha tenido que aguantar. Y le dice que si tiene problemas con Damián que vaya y lo arregle con él porque ella puede decidir con quién sale.

Cuando Elisa llega a casa su padre Augusto también le pregunta qué estaba haciendo. A su padre tampoco le gusta que se dejen ver juntos ni que tenga nada que ver con él. ¡Se lo ordena!

Mientras Damián desayuna y Toña lo atienden le pregunta por su novia y él le dice que salió la noche anterior a ver a Elisa, pero Toña piensa que doña Alfonsina se enfadará si se entera.

Entonces Damián pregunta sobre la fama de Elisa en el pueblo. Todo el mundo dice que no hace cosas buenas, pero Damián no lo cree. Damián le advierte de que no haga esos comentarios sobre todo si a ella no le constan.

Elisa habla con Nina que se da cuenta de que está muy contenta. Alfonsina se acerca y ¡golpea a Elisa! para que no se acerque más a su hijo. Pero Elisa se enfrenta a ella y ¡le golpea también". Le dice que aprenda a respetarla: no es nadie para decirle lo que tiene que hacer.

Alfonsina le advierte que va a pagar eso muy caro y Elisa se lamenta de que ya lo ha pagado todos los años arruinando su reputación. Además, le aconseja que si quiere que su hijo y ella no se vuelvan a ver que le prohíba a Damián que la busque. Alfonsina acusa a Elisa de que está haciendo lo mismo que hizo su madre Estefanía con su marido Rosendo. Y le da un último aviso: Damián no será nunca un hombre para Elisa.