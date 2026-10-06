El compromiso

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Los celos se apoderan de Emir al descubrir la estrecha relación entre Reyhan y su amigo Mehmet

Emir no puede contener los celos al ver la buena relación que mantienen su mujer, Reyhan, y su amigo de la infancia, Mehmet.

Los celos se apoderan de Emir al descubrir la estrecha relación entre Reyhan y su amigo Mehmet

Publicidad

Nova
Publicado:

Reyhan y Emir pasan la noche en la misma habitación, pero no comparten cama hasta que llega la tía de la joven e intentan aparentar que son un matrimonio normal y corriente.

A partir de ahí, deciden compartir lecho, aunque apenas se rozan. Sin embargo, Reyhan amanece muy pegada a él y con la mano sobre su pecho. Cuando el hijo de Cavidan se despierta y la ve tan cerca, le encanta, pero ella, al darse cuenta de que está tocándole, retira rápidamente la mano y se levanta sigilosamente de la cama. Lo que no sabe es que Emir está despierto y se ha dado cuenta de todo.

Reyhan y Emir duermen juntos

Por la mañana, Reyhan recibe una visita muy especial. Mehmet, su amigo de la infancia, ha ido a verla y le trae unas manzanas de su huerto, las primeras de la temporada. Emir sale a la puerta para ver con quién está hablando su esposa y no puede evitar sentir celos al comprobar la complicidad que existe entre ambos.

La sobrina de Hikmet le presenta a Mehmet. "Tienes mucha suerte. Reyhan es una persona increíble. Todo el mundo la quiere en este pueblo", le dice el joven a Emir.

El amigo de Zafer parece que, poco a poco, se va adaptando a la vida del pueblo. Todas las mañanas corta leña e incluso hace la compra. Mientras está en el jardín con la leña, aprovecha la ocasión para preguntarle a Reyhan por Mehmet. Está preocupado. Teme que esté intentando ligar con su mujer y, para disimular, asegura que solo siente curiosidad por el joven. Sin embargo, Reyhan comienza a darse cuenta de que su marido está celoso.

Emir interroga a Reyhan para saber quién es Mehmet

Emir tiene que regresar a Estambul para asistir a una reunión importante, pero, al ver que Mehmet vuelve a casa de la tía de Reyhan y que su mujer no puede ocultar su felicidad al verlo, cambia de planes. Decide quedarse unos días más y enviar a Zafer en su lugar.

Emir rechaza la invitación de Mehmet para cenar todos juntos

Mehmet les invita a cenar en su casa, pero Emir pone como excusa que tienen que cuidar de la tía de Reyhan. El amigo de Cemre está convencido de que Mehmet intenta conquistar a su mujer y no está dispuesto a permitirlo.

Por si fuera poco, Emir encuentra en la cómoda de la habitación de Reyhan su diario personal donde habla de Mehmet y no puede resistirse a leerlo. La joven cuenta cómo su amigo la ayudó mucho tras la muerte de su madre y siempre le ha estado muy agradecida.

Emir no se puede resistir y lee el diario de Reyhan
Nova » Series » El compromiso » Mejores momentos

Publicidad

Series

Sühan sospecha que Cesur la está engañando

Sühan sospecha que Cesur la está engañando

Elisa y Damián disfrutan de su luna de miel

Elisa y Damián disfrutan de su luna de miel

Daniela y Fausto celebran su aniversario sin muchas pruebas de amor

Daniela y Fausto celebran su aniversario sin muchas pruebas de amor

Los celos se apoderan de Emir al descubrir la estrecha relación entre Reyhan y su amigo Mehmet
Momento destacado

Los celos se apoderan de Emir al descubrir la estrecha relación entre Reyhan y su amigo Mehmet

Cesur besa por sorpresa a Sühan para evitar que descubra que Rıfat ha robado los cuadros de los Korludağ
Momento destacado

Cesur besa por sorpresa a Sühan para evitar que descubra que Rifat ha robado los cuadros de los Korludağ

Carmina se enfrenta a toda la familia en la boda de Elisa
Momento destacado

Carmina se enfrenta a toda la familia en la boda de Elisa

Toda La Ermita la acusa de ser ella la amante de Rosendo y de que el hijo de Augusto no era en realidad de Augusto.

Memo descubre que tiene una hija
Momento destacado

Memo descubre que tiene una hija de seis años

La madre biológica de Isabella muere y le deja en su legado la orden de buscar a la pequeña, que fue adoptada en sospechosas condiciones por el padre de una familia.

Reyhan pone a prueba a Emir, convencida de que no durará mucho en su pueblo

Reyhan pone a prueba a Emir, convencida de que no durará mucho en su pueblo

Macario Hernández, un hombre sin escrúpulos igual que su hija Úrsula

Macario Hernández, un hombre sin escrúpulos igual que su hija Úrsula

Cesur está a punto de besar a Sühan, pero su deseo de venganza contra los Korludağ lo frena

Cesur está a punto de besar a Sühan, pero su deseo de venganza contra los Korludağ lo frena

Publicidad