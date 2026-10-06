Los celos se apoderan de Emir al descubrir la estrecha relación entre Reyhan y su amigo Mehmet

Reyhan y Emir pasan la noche en la misma habitación, pero no comparten cama hasta que llega la tía de la joven e intentan aparentar que son un matrimonio normal y corriente.

A partir de ahí, deciden compartir lecho, aunque apenas se rozan. Sin embargo, Reyhan amanece muy pegada a él y con la mano sobre su pecho. Cuando el hijo de Cavidan se despierta y la ve tan cerca, le encanta, pero ella, al darse cuenta de que está tocándole, retira rápidamente la mano y se levanta sigilosamente de la cama. Lo que no sabe es que Emir está despierto y se ha dado cuenta de todo.

Por la mañana, Reyhan recibe una visita muy especial. Mehmet, su amigo de la infancia, ha ido a verla y le trae unas manzanas de su huerto, las primeras de la temporada. Emir sale a la puerta para ver con quién está hablando su esposa y no puede evitar sentir celos al comprobar la complicidad que existe entre ambos.

La sobrina de Hikmet le presenta a Mehmet. "Tienes mucha suerte. Reyhan es una persona increíble. Todo el mundo la quiere en este pueblo", le dice el joven a Emir.

El amigo de Zafer parece que, poco a poco, se va adaptando a la vida del pueblo. Todas las mañanas corta leña e incluso hace la compra. Mientras está en el jardín con la leña, aprovecha la ocasión para preguntarle a Reyhan por Mehmet. Está preocupado. Teme que esté intentando ligar con su mujer y, para disimular, asegura que solo siente curiosidad por el joven. Sin embargo, Reyhan comienza a darse cuenta de que su marido está celoso.

Emir tiene que regresar a Estambul para asistir a una reunión importante, pero, al ver que Mehmet vuelve a casa de la tía de Reyhan y que su mujer no puede ocultar su felicidad al verlo, cambia de planes. Decide quedarse unos días más y enviar a Zafer en su lugar.

Mehmet les invita a cenar en su casa, pero Emir pone como excusa que tienen que cuidar de la tía de Reyhan. El amigo de Cemre está convencido de que Mehmet intenta conquistar a su mujer y no está dispuesto a permitirlo.

Por si fuera poco, Emir encuentra en la cómoda de la habitación de Reyhan su diario personal donde habla de Mehmet y no puede resistirse a leerlo. La joven cuenta cómo su amigo la ayudó mucho tras la muerte de su madre y siempre le ha estado muy agradecida.