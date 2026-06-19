Elisa admite que nunca podrá corresponder a Gael. ¡Solo tiene ojos para Damián!

Elisa habla con Paloma sobre el encontronazo violento de Alfonsina con Elisa. La madre de Damián está muy enfadada, y Gael está igual: no le hace gracia que su antiguo amigo haya regresado. ¡Tiene muchos celos!

Paloma se lo cuenta con claridad: Gael se muere por Elisa, pero ella asegura que nunca podrá corresponderlo. La que sí ama a Gael es Paloma, por lo que sufre mucho con sus reacciones ante Elisa. Ella también está celosa, aunque sepa que Elisa no tiene interés en Gael, de hecho insiste en que para ella es como su hermano y es más, no cree que el chico esté enamorado de ella.

El padre Lupe no puede callarse y le cuenta a Damián que Alfonsina ha pegado una bofetada a Elisa. ¡Justo cuando aparece la mujer! Alfonsina va a ver a Lupe para que le ayude a que su hijo Damián se quede en La Ermita y se lo encuentra haciendo todo lo contrario. El chico se enfrenta a ella, que, además, miente. ¡Oculta que ella la abofeteó primero! Damián defiende que ya tiene edad suficiente para saber con quién se relaciona.

Paloma le pregunta a Elisa de qué habló con Damián y ella asegura que sintió muchas cosas. ¡Por un momento pensó que podrían volver a estar tan unidos como antes! Aunque será difícil. Ahora le toca a ella vengarse porque Alfonsina ya los separó durante muchos años.

Damián va a visitar a Elisa después de enterarse de que se ha pegado con su madre y quiere de la misma manera poner las cartas sobre la mesa a su madre y a Augusto, el padre de la chica. Él está convencido de que Elisa no fue la primera en pegarle.

Los dos continúan un paseo hablando de amor. Elisa dice que nunca ha tenido novio y que para ella el amor es algo que llega de sorpresa cuando menos lo espera y entonces Damián dice que como él. Nunca esperó que iba a terminar enamorado de una amiga que conocía desde niños. Por fin lo ha confesado. ¡Damián está enamorado de Elisa!

Cuando llegan ante la casa de Alfonsina porque le debe una disculpa, Elisa tiene miedo, así que Damián le invita a entrar y cuando se cogen de la mano una corriente especial sucede entre los dos. Pero cuando entran en la casa aparece la novia de Damián que corre a besarlo.

¿Qué pasará ahora?