Elisa admite que está enamorada de Damián mientras Gael le confiesa su amor

Después de que Augusto echara de su casa a Elisa, esta se refugia en casa de Nina.

El señor que está acogiendo a Elisa, el marido de Nina, le dice que no cree que no sienta nada por ella si es su hija y la ha visto crecer. Augusto cada vez que la ve recuerda a Estefanía y sus mentiras.

Pero le dice que si no la cuida va a perderla.

Así que Augusto y Elisa tienen al final una conversación.

Elisa quiere y respeta a su padre pero no puede pretender que él sienta lo mismo por ella.

Se acaba de enterar de que Lolita se iba a casar con Braulio y al fallecer su madre canceló el compromiso para quedarse con ella porque se quedó muy sola.

¿Qué hizo Augusto al fallecer su madre? Casarse con su tía Carmina. Alejar a su propia hija de ella.

Él intenta arreglar las cosas con ella y que regrese a casa, pero ella no quiere volver para seguir siendo un estorbo.

Además, Elisa puede quedarse en casa de Nina todo el tiempo que quiera.

Le manda una rosa Paolo, el tío de la novia de Damián, y que va a buscarla para ir a la fiesta. Y también fue Gael a buscarla al negocio.

Gael busca a Elisa y le pregunta que por qué no fue a buscarlo a él para pedir ayuda. Y él se pone celoso porque fue a buscar a Damián, pero no es cierto, se lo encontró en la calle.

Elisa le dice que no tiene derecho a ponerse así y él se atreve a contestar que sí tiene derecho porque la adora con toda su alma y siempre ha estado cerca de ella para procurar que no le pase nada malo.

Elisa se queda perpleja. ¡Gael la quiere! Y para ella es su protector y como un hermano. Si él siempre la ha querido proteger es porque la quiere y darle ese apoyo que no encuentra en otra parte.

Elisa le dice que quizás esté confundido en sus sentimientos hacia ella, pero él tiene claro lo que siente y por eso se atreve a confesárselo.

Y además le dice que no se preocupe que no tiene que corresponderle, siempre ha sabido que no lo quiere como pareja. Y está seguro de que a Damián no lo quiere como a un hermano.

El padre Lupe se pone contento al oír que Gael ya ha confesado a Elisa su amor. Le habrá quitado un peso de encima, pero ella no puede corresponderle.

¿Y si ya no quiere verlo después de saber eso?

Gael se infravalora y piensa que no debería estar orgullosa de que alguien como él esté enamorado de ella, porque es un niño que creció sin familia ni apellido, fue un bebé huérfano al que dejaron en la iglesia y al que el padre Lupe le recogió y entonces el hombre se enfada y le dice que sí tiene familia, es él.

Gael renuncia al trabajo de Augusto.

Todo está preparado para la fiesta por la boda de Damián y Florencia. Y Elisa termina confesando algo a Paloma, que está enamorada de Gael y sabe que él está enamorado de Elisa.

Pero Elisa no puede más y le cuenta que ¡está enamorada de Damián!

Y si no se lo cuenta a alguien se va a volver loca. Y se muere de celos de pensar que se va a casar con otra.