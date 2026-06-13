Damián regresa y se encuentra con Elisa

Elisa, su amiga de la infancia y su amigo Gael siguen manteniendo la amistad de niños y divirtiéndose de la misma manera. Se bañan en el cenote como hacían antiguamente los cuatro, solo que ahora Damián no está. Su madre lo mandó a estudiar al extranjero para que no se juntara con ella y todavía no ha vuelto, pero Elisa no pierde la esperanza de reencontrarse con él. Para ello guarda el colganete que le dio oara que no lo olvidase nunca.

Doña Ramona ve a Elisa y repara en que todavía lleva colgado al cuello el amuleto que le regaló Damián y ella le dice que sus amuletos siempre son muy efectivos y que tarde o temprano le va a funcionar.

Gael y Elisa siguen siendo muy amigos y el muchacho está muy pendiente de ella. Tienen suerte de tenerse.

Además, se celebra el aniversario de la muerte de Rosendo y Estefanía. Elisa lleva flores a la tumba de su madre y llora porque la echa mucho de menos. La familia celebra una misa en su memoria.

El padre Lupe le dice a su hermana Alfonsina que Damián ya es mayor y terminó sus estudios por lo que ya podría regresar. Ella insiste en que su hijo está feliz en Italia, pero a la vez su hermano le dice que se ha perdido toda la adolescencia del chico.

Ella sabe que estos años en los que ha estado separada de su hijo han sido muy largos. Pero dice que ha merecido la pena mantenerlo alejado de sus amigos.

Pero lo que no sabe es que ¡Damián ha regresado!

Y la primera persona a la que se encuentra es ¡Elisa! El amuleto de Ramona funcionó. Los dos amigos están frente a frente después de tantos años.