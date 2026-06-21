Damián y Gael hacen las paces y se abrazan

Florencia empieza a estar celosa de Elisa por culpa de su tío Paolo, que no deja de hablar de lo hermosa que es esa mujer.

Damián llama a la puerta de la parroquia buscando a su tío para invitar a los dos a su fiesta de compromiso y le abre la puerta Gael. Pero este no piensa ir porque no cree que a Alfonsina le guste verlo allí. Sigue creyendo que es una mala compañía para Damián y cree que él piensa lo mismo.

Damián no puede más y le pregunta qué le pasa con él para que siempre le hable mal. Pero Gael le hace la misma pregunta.

Damián le dice que no era así antes de marcharse y Gael le dice que cambió, igual que al parecer cambió él. Se supone que era su mejor amigo y contestó solo una de sus cartas.

Y Damián no sabe de qué cartas le está hablando. ¡Nunca recibió nada! Y le cuenta que no sabe cuánte le dolía pensar que ellos se habían olvidado de él.

Pero Damián está cansado de intentar convencerlo de que es el mismo que se fue de La Ermita hace años y que dejó de ver a los mejores amigos que ha tenido en su vida. Así que decide marcharse. Pero cuando se va, Gael lo llama y le dice que él tampoco ha cambiado. Y le tiende la mano en señal de paz, que termina en un gran abrazo entre los dos. ¡Damián y Gel vuelven a ser amigos!

Los dos terminan recordando viejo tiempos y anécdotas que vivieron juntos.

Damián no puede más y le pregunta a Gael qué hay entre Elisa y él y su amigo le asegura que solo una gran amistad, ya que son como hermanos.

Justo llega el padre Lupe y se alegra mucho de verlos juntos por fin.

Gael aun así no va a ir a la fiesta porque sabe que las cosas con doña Alfonsina no están bien.

De camino a su casa, Damián se encuentra a Elisa llorando en un banco de la calle y le pregunta qué le ocurre y por qué le evita. ¿Acaso ya no le tiene confianza como antes? Ella lo abraza mientras e derrumba y llora porque está cansada de luchar contra corriente desde que murió su mamá.

¡Y justo aparece Florencia por detrás que iba a buscar a su marido y se los encuentra abrazados!

Pero Elisa tiene un buen motivo para estar triste. Augusto le dice a su hija que está cansado de que ella y Gael le fastidien por los terrenos de su fallecida mujer Estefanía así que ¡va a venderlos!

Elisa se los regaló, pero no para que los vendiera. ¡Es lo único que le queda de su madre! Además le ofrece que si tanto le interesan esos terrenos se vaya a vivir a ellos.

Elisa sabe que es inútil que insista en acercarse a su padre. ¡Encima la está echando de casa!