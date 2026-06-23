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Damián besa a Elisa durante su fiesta de compromiso con Florencia

Elisa sube la tensión en la fiesta de compromiso de Damián y Florencia.

Elisa sube la tensión en la fiesta de compromiso de Damián y Florencia

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Damián y Florencia celebran su fiesta de compromiso delante de todos sus amigos y familiares de La Ermita, incluida Elisa. La futura novia le reprocha a su prometido que Elisa haya acudido.

Además, su tío Paolo, no deja de perseguir a Elisa y la saca a bailar ante las miradas de odio de Damián. Elisa y él no paran de buscarse durante toda la fiesta, mientras Gael no quita ojo de lo que hace Elisa aunque ha ido acompañado de Paloma. La chica se cansa porque Gael la abandona en medio del baile debido al cabreo que tiene que de ver a la mujer que ama bailando con otro.

Elisa sube la tensión en la fiesta de compromiso de Damián y Florencia

Parece que nadie está disfrutando de manera plena de esta fiesta.

Elisa se escapa cuando la pareja anuncia su compromiso y Damián entrega el anillo a Florencia, y mientras acaricia un caballo blanco Damián aparece y le pregunta qué hace ahí a solas. También le agradece el esfuerzo que hizo para acudir al evento.

Elisa sube la tensión en la fiesta de compromiso de Damián y Florencia

Los dos tienen una bonita conversación, recuerdan cosas de cuando eran niños y además Damián le dice que está muy guapa, aunque a ella no le parece correcto que un hombre comprometido diga esas cosas a otra chica.

Lo más curioso de todo es que ambos descubren que el otro todavía lleva el amuleto que se entregaron cuando eran niños. Y mientras a Elisa le caen lágrimas de los ojos ¡Damián la atrae hacia ella y la besa! ¡Qué momentazo!

Elisa sube la tensión en la fiesta de compromiso de Damián y Florencia

Los dos se funden en un apasionado beso y Elisa le pregunta por qué hace eso si están en la fiesta de anuncio de su matrimonio. Él asegura que sintió un impulso, pero ella le dice que con eso dará la razón al pueblo de que es una mujer sin escrúpulos y que pensaba que era un hombre decente pero ya ve que no. Y además le dice que se vaya cuanto antes de La Ermita con su novia porque ya no tiene lugar en ese pueblo.

¿Seguirá Damián adelante con su boda después de esto y se quedará solo en un simple beso?

Además, Augusto regaña a Elisa por haber acudido a la fiesta porque le prohibió que tuviera relaciones con la familia Arango. Ella insiste en que Alfonsina la invitó y querían hacer las paces, pero él sabe que ha ido por ver a Damián.

Elisa sube la tensión en la fiesta de compromiso de Damián y Florencia

Pero ella le dice que Damián y ella ya no son amigos y que ha ido por su padre, pero él le dice que no necesita la ayuda de nadie para arreglar sus problemas.

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