Mahir y Kenan le cuentan sus penas de amor a Sinan

¿Cómo se cura un corazón roto? Mahir está muy deprimido. Le ha confesado su amor a Azra y ella no le ha correspondido. Al menos no como él esperaba. Azra asegura que se tiene que marchar lejos de allí y Mahir no entiende cómo puede dejarle plantado después de haberle contado lo que siente por ella. Lo que está claro es que hay algo más importante que él en otro lugar. pero claro, Mahir no conoce toda la verdad que esconde Azra.

Por su parte, Kenan también está muy triste. Tras la pelea que tuvo con el hermano de Deren, ella ha decidido romper con él y le ha mandado a paseo. No quiere saber nada. Kenan es consciente que no ha actuado bien, pero se justifica diciendo que el hermano de Deren actuó cobardemente y perjudicó seriamente a Deren. Ella, en cualquier caso, ha decidido poner distancia.

Los dos mascan su desdicha compartiendo sus temores y sus miedos con Sinan, el hombre que parece saberlo todo sobre el amor. No en vano siempre se dice que los marineros tienen una novia en cada puerto. Pero la realidad es que Sinan tampoco tiene las respuestas para sus amigos. Los tres hombres ahogan sus penas juntos, frente a un fuego en el puerto intentando buscar algo de lógica en sus vidas.