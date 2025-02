"¿Por qué todo el mundo me oculta algo?": la decepción de Nalan tras conocer que Hayrin está casado

La vida de Nalan es una completa mentira; o así al menos lo piensa ella. Acaba de descubrir que Hayrin, el hombre del que está enamorada, está casado y es padre de dos niñas. No puede creerse que le vuelva a suceder algo así, su decepción es total y comienza a hacerse muchas preguntas que pocos pueden responder. "Mi madre me ocultó que no era mi madre. Mi padre me ocultó que no era mi padre. Mi vida entera ha estado construida a base de mentiras. Sedat me ocultó su relación con Cana y con otras mujeres y ahora descubro que Hayrin me ha estado ocultando a su mujer y a sus hijas. ¿Por qué todo el mundo me oculta algo?", se lamenta delante de Hafise.

Cuando Nalan acude a casa de Hayrin, descubre que la mujer y las niñas que allí están con él son su mujer y sus hijas. No puede estar más decepcionada. Hayrin intenta justificarse y le pide que le escuche, pero Nalan tiene claro lo que ha visto y no puede creer que el hombre al que ama la haya engañado de semejante manera. Se sincera con Muzo al que también reprocha que no le haya dicho nada sobre el asunto. Muzo se defiende asegurándola que lo sabía hacía poco tiempo y que le dio un ultimátum para que se lo contara. Nalan está muy triste por todo lo sucedido.