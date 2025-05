Asiye se da un fuerte golpe en la cabeza después de que el amigo de Tolga la empujara en una discusión

Mientras Kadir trabaja sin recibir paga para saldar la deuda que Ömer contrajo con Melisa, Asiye no se queda de brazos cruzados. Decidida a aportar su parte, ha encontrado trabajo en una cafetería. Pero no está sola en esta nueva etapa: Doruk, siempre dispuesto a estar cerca de ella, ha decidido acompañarla y trabajar a su lado. Juntos, enfrentan esta nueva rutina, compartiendo no solo el esfuerzo, sino también momentos que fortalecen su relación.

Aunque Asiye ha empezado a trabajar en la cafetería, el dinero que gana no alcanza para cubrir todos los gastos de sus hermanos. Por eso, junto a Aybike, decide aceptar una propuesta de Berk y Tolga, sin imaginar lo que les espera. Tolga, molesto por la cercanía entre Asiye y Doruk, no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras ellos se lucen frente al resto del colegio. Cuando un amigo lo invita a su fiesta de cumpleaños y le pide que lleve chicas, se le ocurre un plan: convencer a Asiye de que irá como camarera… aunque en realidad no hay ningún trabajo.

Al llegar a la fiesta, Asiye y Aybike intentan comenzar con su supuesta labor, pero los amigos de Tolga insisten en que se queden un rato con ellos. "Ya habrá tiempo para trabajar", les dicen. Sin embargo, la actitud de los chicos, mayores que ellas, empieza a incomodarlas.

Cuando deciden marcharse, uno de los jóvenes agarra a Asiye del brazo, provocando un momento de tensión. Asustadas, Aybike reacciona de inmediato: "No me toques. ¿Qué estás haciendo?, le grita, dejando claro que no están dispuestas a dejarse intimidar. De pronto, los chicos sacaron dinero. ¡Querían pagarles por haberlos acompañado! Pero lo peor vino después: las llamaron prostitutas. Asiye, indignada, intentó defenderse, pero uno de ellos perdió el control y la empujó con violencia.