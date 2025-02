El padre de Nalan amenaza a Hayrin y le pide que deje de ver a su hija

Hayrin está trabajando en el restaurante en el turno de noche cuando recibe una visita que no esperaba. Se trata de Metin, el padre biológico de Nalan. Sólo Hafise conoce su verdadera identidad, así que cuando Hayrin le pregunta quién es, no responde. Se presenta como una persona cercana a Nalan y advierte a Hayrin de que se aleje de ella si no quiere sufrir las consecuencias.

Hayrin no se amedrenta y le dice que no la va a abandonar ahora que ha conseguido el divorcio y sigue insistiendo en conocer quién es y en calidad de qué le hace esa advertencia.