Nalan regresa a la mansión contra todo pronóstico y Hayrin no entiende ese cambio de opinión

Sorprendentemente Nalan ha regresado a la mansión de los Koroglu junto a Sedat a los pocos días de abandonarla y decir públicamente que se quería divorciar de Sedat. ¿Por qué ese cambio de opinión? El primero que no lo entiende es Hayrin que está sorprendido con este cambio de postura.

Feride tiene mucho que ver en esta decisión. Ha acudido a la casa de Bilur, donde se ha estado refugiando Nalan, con la intención de convencerla de que su obligación es perdonar a Sedat y regresar junto a su marido a la mansión familiar. Nalan no quiere ni oír hablar del asunto, pero entonces Feride utiliza su capacidad para influir en ella y la amenaza. Feride sabe que Hayrin está detrás de ella y no está dispuesta a permitir semejante cosa. Amenaza a Nalan con matar a Hayrin y después suicidarse ella si Nalan no regresa a la mansión, perdona a su marido y se olvida del chófer de los Koroglu.

Nalan sabe que Feride es capaz de llevar a cabo semejante amenaza; así que regresa contra todo pronóstico a la mansión Koroglu y deja a Hayrin sorprendido y sin argumentos.