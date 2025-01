Nalan quiere controlar su destino y se encara con Feride al tiempo que le surgen dudas con Hayrin

El gran secreto sobre el pasado de Nalan ha salido por fin a la luz. Feride le ha confirmado que no es su madre, sino su abuela y que la que Nalan creía que era su hermana, en el fondo era su madre. No fue concebida para tratar una supuesta enfermedad de su hermana, tal y como Adil y Feride le hicieron creer. Fue víctima de un abuso por parte de un hombre que vivía en la casa de los Ipeglocu y Feride nunca le perdonó a Adil haber traído aquel hombre a casa y siempre trató a Nalan con desprecio y distancia, pues la consideraba responsable, de alguna manera, de la muerte de su hija.

Conocer todo esto para Nalan ha sido un verdadero terremoto. Ahora, cuando empieza a procesarlo todo, decide que Feride, a la que consideraba su madre, no será nunca más la que le diga lo que tiene que hacer. Por si fuera poco, Hayrin, el chófer de los Koroglu, ha dejado claros sus sentimientos hacia ella, aunque Nalan no parece querer corresponderle, pero no puede evitar sentir algo hacía él.