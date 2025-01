Nalan organiza una fiesta para Sedat tras su salida de la cárcel pero descubre que no ha sido buena idea

Alp ha retirado la denuncia por agresión contra Sedat de manera sorpresiva. Nadie lo esperaba, pero así ha ocurrido. De esta forma, Sedat logra salir de la cárcel y vuelve a su vida normal. Su puesta en libertad causa una gran alegría en el seno de los Koroglu y todo el mundo se felicita por la buena suerte de Sedat. Bilur, la mejor amiga de Nalan, la convence para que organice una fiesta en honor a su marido en una discoteca de la ciudad. Según ella, es la mejor forma de intentar recuperar la buena relación con Sedat.

La idea parece buena, pero después no lo es tanto. Nalan y Sedat, acompañados por Selen y su marido Levent así como por Muzo, acuden a un lugar de moda de la ciudad y allí Nalan se da cuenta de las grandes diferencias que existen entre ella y Sedat. Mientras Sedat disfruta rodeado de mujeres y bebiendo como loco, Nalan se siente abandonada y sola, pues su marido no la hace caso durante la fiesta. Harta de la situación sale a la calle donde Hayrin la espera. El chófer de los Koroglu es muy claro con Nalan y le dice cosas que a ella no le gusta escuchar. Nalan sabe que en el fondo tiene razón.

Por su parte, Cana le dice a Sedat la verdadera razón por la que Alp ha retirado la denuncia contra él. Ella debe abortar a cambio, pero no quiere hacerlo. Cana se sorprende con la reacción de Sedat, que está de acuerdo con Alp y piensa que lo mejor para todos es que Cana se deshaga del bebé. Cana se enfada mucho y le dice que nunca permitirá que eso suceda.